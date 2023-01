Miley Cyrus y las indirectas (muy directas) a Liam Hemsworth en la letra de ‘Flowers’

Durante la nochevieja 2022, Miley Cyrus desveló en un especial con Dolly Parton que ya estaba lista para estrenar su nueva era musical. Una nueva etapa de una de las grandes diosas de la industria que empezaría con el estreno de Flowers.

Y casi desde el mismo momento de su anuncio algo llamó la atención: su fecha de estreno. La solista estadounidense había planeado presentar su nueva canción el próximo 13 de enero, una fecha que coincide con el cumpleaños de su ex pareja, Liam Hemsworth.

Todas las alertas de su fandom saltaron al unísono: ¿estábamos ante un nuevo álbum de estudio sobre la ruptura de la popular pareja? La respuesta con el paso de los días ha ido dando la razón a los que ya sospechaban que algo se estaba cociendo...

Por lo que Miley ha presentado en cuanto a la letra de Flowers, ya podemos decir que no hemos escuchado indirectas más directas que las que contiene Flowers y de la que ya nos avanzó algo en Midnight sky. Ahora todo parece más acentuado y si no mirad la letra: "I can buy myself flowers / I can take myself dancing / I can hold my own hand / I can love me better than you can" ("Puedo comprarme flores a mí misma / Puedo salir a bailar por mí misma / Puedo sujetar mi propia mano / Puedo amarme mejor de lo que tú puedes").

Y por si a alguien le quedaba alguna duda, entre el fandom de Miley Cyrus ha aparecido quien ha sido capaz de relacionar los primeros movimientos que hemos visto de la artista en el teaser del videoclip musical. Es un movimiento que Miley le hizo a Liam durante una entrevista.

Todo sucedió en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair al que ambos acudieron juntos y cuando la intérprete intentó perrear a su pareja, este se retiró y se negó en rotundo a participar. Ahora todo parece haber encontrado su sentido y su motivación.

Queda apenas una semana para el estreno de Flowers y no podemos aguantarnos las ganas de poder disfrutarla al máximo. Esa y todas las que vendrán que podrían esconder esa y otras muchas historias...