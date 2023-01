Miley Cyrus deslumbra junto a Dolly Parton y anuncia nueva canción: ‘Flowers’

En su publicación en Instagram, ella habla de una nueva Miley Cyrus pero para nosotros va a ser la misma Miley Cyrus. Porque la estadounidense quiere volver por todo lo alto en este 2023 con un nuevo proyecto musical bajo el brazo y deslumbrar a la industria musical. Lo que tal vez no sepa es que lleva toda esta década haciéndonos alucinar con sus versiones, sus conciertos, sus anteriores trabajos (Plastic hearts) y sus especiales navideños...

El último, en la nochevieja de la televisión americana, ha corrido como la pólvora por las redes sociales y es que su interpretación a dúo junto a otro mito de la música americana, Dolly Parton, ha sido toda una revolución en pleno prime-time.

Ya forman parte de la historia musical de EE UU la interpretación de Miley Cyrus y Dolly Parton: Toda una fiesta se vivió en Miami, Florida con las distintas presentaciones que se transmitieron a través de NBC. Desde el clásico Jolene por parte de las dos artistas, pasando por interpretaciones especiales de Wrecking Ball y el clásico I will always love you de Whitney Houston.

Y todavía nos queda mucho y muy bueno por descubrir tal y como ella misma ha confirmado a través de sus redes sociales: "Nuevo año, nueva Miley, nuevo single: Flowers. 13 de enero". Apenas tendremos que esperar poco más de una semana para volver a deshacernos con su voz, sus letras, sus ritmos y su increíble sensualidad en sus vídeos musicales.

Los dos breves adelantos que ha publicado en su cuenta oficial en Instagram nos hacen soñar con una mezcla de su espíritu rock y los toques de música electrónica que la encumbraron en Plastic hearts gracias a canciones como Midnight sky o Prisoner.

La nueva era de Miley Cyrus comienza el 13 de enero. Su último proyecto fue un álbum en directo que incluyó inéditos como You. Hasta ahora hemos disfrutado de su faceta pop así como de la música disco o electrónica que inspiró su último trabajo. Escuchando cómo disfruta versionando temas clásicos de la historia del rock no podríamos descartar que su nuevo trabajo se adentre en el sonido rock que tan bien se adapta a su voz.

Nuevo año. Nueva Miley. Nuevas canciones. ¡Qué ganas!