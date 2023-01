Rakky Ripper aclara su participación en la gala 'Benidorm Fest Stars'

A falta de un mes para que volvamos a vivir en nuestras carnes toda la emoción de una nueva edición del Benidorm Fest, RTVE ya ha ido calentando motores con la presentación de los 18 artistas y sus 18 candidaturas a hacerse con el premio de representar a España en el Festival de Eurovisión 2023.

Más allá de estas ruedas de prensa, la cadena pública celebraba la noche del 4 de enero el Benidorm Fest Stars, una gala en la que participaron la mayoría de los candidatos del pasado año (a excepción de Rigoberta Bandini y Blanca Paloma) que buscaba ser una auténtica fiesta en la que todos estos artistas interpretasen viejos y nuevos temas que habrían lanzado tras el éxito del festival.

Con Chanel y su SloMo como cabeza de cartel, una de las grandes sorpresas de la noche la dio Rakky Ripper, que salió a cantar con Marta Sango el último tema lanzado por la malagueña, La corriente, donde la nueva aspirante a ganar el Benidorm Fest colabora.

Un tema electropop muy pegadizo que, sin embargo, levantaba algunas críticas y comentarios en redes sociales en torno a la participación de Rakky Ripper en la gala. "¿Soy al único que le parece un poco mal que hoy cante Rakky Ripper en el #BenidormFeststars?" comentaban algunos usuarios a través de Twitter.

Unos comentarios que la propia cantante ha decidido contestar, aclarando todo lo relativo a su participación en la gala presentada por Alaska. "holaaa xikis, vengo a aclarar que este programa se grabó cuando yo nisiquiera había mandado aún mi canción a la selección de este año!!! ningún trato de favor, de hecho la mayoría ni sabrá que soy yo porque no han puesto mi nombre".

en plan quería aclarar simplemente citando este tuit xq he visto varios (nada personal contra este chico) pero vaya que entiendo la confusión pero es eso, no iban a quitar la actuación de marta solo xq saliese yo — RR (@rakkyripper) January 4, 2023

"En plan quería aclarar simplemente citando este tuit xq he visto varios (nada personal contra este chico) pero vaya que entiendo la confusión pero es eso, no iban a quitar la actuación de marta solo xq saliese yo" explicaba. De hecho, tal y como ella misma confiesa, hasta el momento de llegar a los camerinos no supieron que se trataba de una gala relacionada con el festival: "fun fact: de hecho cuando fui a grabar pensé que estabamos haciendo una gala de navidad y no nos enteramos que era benidorm fest hasta ya estar en los camerinos 😶 y yo en plan “emmm ara q hago lol si yo me quería presentar este año 😭”.

Aclarada la confusión, de momento Rakky Ripper puede celebrar por todo lo alto su último éxito después de siete años dedicándose a la música: haber superado por primera vez los 100.000 oyentes mensuales en Spotify. El Benfest ha demostrado volver a ser un gran escaparate para los artistas nacionales y le deseamos toda la suerte del mundo el 4 de febrero.