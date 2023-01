Rakky Ripper alcanza los 100.000 oyentes mensuales en Spotify después de siete años en la música

Cuando falta exactamente un mes para ser testigos de la final del Benidorm Fest 2023 y conocer quién será el cantante o grupo en representar a España en el Festival de Eurovisión es cuando estamos comenzando a ver los primeros frutos de la exposición y el escaparate público que supone un formato como este.

El año pasado artistas como Rigoberta Bandini, Tanxugueiras o Raiden vieron multiplicarse sus oyentes mensuales en Spotify según se dieron a conocer sus candidaturas del concurso. A medida que se acercaba la fecha de las semifinales y la final, miles de personas se acercaron a su música descubriendo artistas muy completos y con una calidad excelente, al mismo tiempo que, tras el Benidorm Fest, fueron ocupando los huecos de algunos de los carteles de los festivales de música más importantes de nuestro país.

En esta edición, multitud de artistas emergentes y veteranos se están dando a conocer también a través de sus candidaturas, experimentando algunos de ellos a estas alturas los primeros resultados de esta exposición mediática.

Entre todos ellos en las últimas horas ha destacado Rakky Ripper. La cantante granadina celebraba a través de su cuenta de Twitter el haber podido alcanzar la cifra de los 100.000 oyentes mensuales después de más de 7 años dentro de la industria musical. Y es que desde su lanzamiento Tracción ya roza las 300.000 reproducciones y se coloca entre las favoritas del público, al menos a nivel de escuchas.

han sido años de trabajo duro y muchas noches sin dormir pero hoy, 3 de enero de 2023, he alcanzado los 100.000 oyentes mensuales en Spotify…y no puedo decir otra cosa más que GRACIAS 🤍 la constancia es tu mejor arma ⛓ pic.twitter.com/Y6OAaAkGCp — RR (@rakkyripper) January 3, 2023

"Han sido años de trabajo duro y muchas noches sin dormir pero hoy, 3 de enero de 2023, he alcanzado los 100.000 oyentes mensuales en Spotify…y no puedo decir otra cosa más que GRACIAS. La constancia es tu mejor arma. No te compares, ni te vengas abajo si tu progreso no es igual de rápido que el de al lado, porque cada uno tiene sus tiempos. He tardado 7 años en llegar a 100k oyentes cuando hay gente que con su primer tema tiene millones, pero yo estoy orgullosísima! Porque yo siempre creí en mí!" explicaba en un hilo de varios tuits.

y es seguro que esta cifra bajará en unos meses (O NO QUIEN SABE!) pero haberla alcanzado significa mucho para mi, me dice que puedo aspirar a esto y más y me llena de ganas de seguir mejorando y sacando más y más música! gracias a todos por el apoyo siempre 🫵🏻💖 — RR (@rakkyripper) January 3, 2023

"Y es seguro que esta cifra bajará en unos meses (O NO QUIEN SABE!) pero haberla alcanzado significa mucho para mí, me dice que puedo aspirar a esto y más y me llena de ganas de seguir mejorando y sacando más y más música! gracias a todos por el apoyo siempre" finalizaba.

Raquel (la persona detrás del nombre artístico) lleva más de media vida inclinada hacia el mundo de la música, pero no fue hasta el año 2014 cuando, justo antes de empezar un Erasmus en Alemania (tal y como declara en una entrevista para Mondo Sonoro), decide darle una oportunidad a su proyecto y comienza a producir su propia música de manera autodidacta. Primero orientada al trap y al reguetón, para alcanzar un público general mientras buscaba su propio estilo, para después sentirse cada vez más cómoda entre el hiperpop y la música electrónica.

te aseguro q yo a ti +, desde 2020 😌 pic.twitter.com/EuI1y6z3FZ — JEKENE ✦ (@Jekene_xd) January 3, 2023

Estamos seguros de que este es solo el primer paso en una carrera que ya ha comenzado a despuntar. Tal y como le ha señalado una seguidora, en 2020 apenas superaba los 6.000 oyentes mensuales, por lo que entendemos el gran logro y la satisfacción por el trabajo hecho que debe sentir en sus carnes. Nosotros, desde luego, ya sentimos la tracción. ¿Y tú?