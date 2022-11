Todas las canciones en las que Harry Styles ha hecho referencia a su relación con Olivia Wilde

El pasado fin de semana nos levantábamos con la noticia de que Harry Styles y Olivia Wilde habían puesto fin a casi dos años de relación. El cantante británico y la actriz y cinesta estadounidense se separaban, según la información de la revista People, por el distanciamiento sufrido en la pareja tras los compromisos profesionales de cada uno de ellos.

Por un lado, Harry Styles estaría completamente inmerso en la continuación de su gira internacional, Love On Tour, que el próximo año volverá a pisar España dándose cita en Madrid y Barcelona, mientras que Olivia Wilde estaría priorizando su tiempo en familia y su trabajo en Los Angeles.

Aún con una estrecha amistad que se mantiene entre los dos, según fuentes cercanas al círculo más íntimo de la pareja, esta ruptura pone el punto y aparte a un romance que comenzaría en enero de 2021 durante el rodaje de Don't Worry Darling, en el que Harry Styles se ponía bajo la dirección de Olivia Wilde como sustituto de Shia LaBeouf en el papel protagonista, que abandonaba el rodaje de la película en unas circunstancias poco claras que darían comienzo a una polémica en torno a la cinta de la que no se han librado hasta el día de su estreno, donde también estuvo implicada Florence Pugh.

Polémicas aparte, y pese a que Harry Styles sea un artista poco dado a hablar de su vida personal en las diferentes entrevistas, se trata de un cantante que, al igual que artistas como Taylor Swift u Olivia Rodrigo, ha aprovechado su arte y su plataforma para mostrar en sus canciones una parte de su biografía, entregándose en ciertas ocasiones a la fantasía, la hipérbole y las metáforas para hablar de sus vivencias dentro de sus temas.

En el día de hoy analizamos algunas de las canciones del último disco de Harry Styles y su posible conexión con la relación que mantuvo con Olvia Wilde, al fin y al cabo Harry's House llegaba a nuestras manos el pasado mes de mayo, por lo que su composición y producción coincidieron en el tiempo con su noviazgo con la cineasta.

Cinema

La octava canción del segundo disco en solitario de Harry Styles, Cinema, nos habla de una relación en la que el cantante se enamora de una mujer que hace cine, a la que admira profundamente y con la que es capaz de hacer todo lo que le pida: "I just think you're cool" y "Tell me what you want and you got it, love" canta a lo largo del coro y las estrofas.

Algo que perfectamente podría referirse a la profesión de Olivia Wilde que, después de su debut cinematográfico como directora con Súperempollonas y las buenas palabras de la crítica especializada, se ponía de nuevo tras las cámaras de Don't Worry Darling, rodaje en el que conoció a Harry Styles.

Late Night Talking

Harry Styles - Late Night Talking (Official Video)

En Late Night Talking, la segunda canción del disco y la segunda más escuchada después de As It Was, Harry Styles narra los comienzos de lo que parece una relación, donde se siente completamente encandilado por una persona que le ha cambiado los esquemas. Solo han pasado dos días y ya sabe que la quiere en su vida, con conversaciones a altas horas de la madrugada que se alargan hasta la mañana. De nuevo, hay una frase en concreto que puede hacer referencia a este periodo de la relación con Olivia en el que se estaban conociendo, cuando Harry canta: "Nunca he sido un fan de los cambios, pero te seguiría a cualquier parte, da igual si es Hollywood o Bishopsgate, yo también voy".

Y es que la pareja comenzó a vivir junta en febrero de 2021, tan solo un mes de confirmarse su relación, cuando unos fotógrafos captaron unas imágenes de Olivia Wilde recogiendo sus pertenencias del que había sido su domicilio familiar para aterrizar en la casa de Harry Styles en Los Angeles, situada en Laurel Canyon, situada en el propio Hollywood a tan solo unas millas, por ejemplo, de Los Estudios de Universal en la Meca del Cine Norteamericano.

Keep Driving

En Keep Driving, la décima canción del disco, Harry Styles hace uso de la metáfora del coche para hablar de una relación sentimental. En concreto, el cantante se cuestiona "¿deberíamos seguir conduciendo?", o lo que es lo mismo "¿debemos seguir adelante con esta relación pese a todo lo que la rodea?, ¿deberíamos parar para saber por qué el motor del coche está haciendo sonidos extraños?".

Como ya hemos comentado, todo lo que rodeó al rodaje y promoción de Don't Worry Darling estuvo manchado de polémica por la salida de Shia LaBeouf en extrañas circunstancias, la introducción de Harry Styles como protagonista y los comentarios críticos de Olivia Wilde hacia la forma de trabajar de Florence Pugh cuando pensaba que nadie estaba grabando su conversación telefónica. Al mismo tiempo los rumores de infidelidad de Olivia Wilde hacia su ex pareja Jason Sudeikis, con quien había tenido dos hijos y cuya relación finalizaba en noviembre de 2020, se hacían cada vez más fuertes entre los tabloides estadounidenses, que no hacían más que echar leña al fuego para intentar destruir la imagen personal y profesional de la actriz y directora.

La canción habla de todo esto, de ser capaces de ignorar las nubes negras de la tormenta que está a punto de caer y seguir adelante.