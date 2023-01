Los 5 libros que han marcado el 2022 de Eloy Moreno y que nos sirven como recomendación para este 2023

Eloy Moreno es uno de esos autores que ya se han convertido en imprescindibles en nuestro país y que logra sorprendernos con cada novela que publica. La de este 2022, Cuando era divertido, nos sumerge en las relaciones de pareja y lo que pasa en muchas ocasiones tras años de matrimonio.

A él le gusta sorprender con sus historias y le gusta sorprenderse con las de otros y nos ha dejado cinco recomendaciones de libros que han sido importantes para él en el 2022 y que pueden convertirse en nuestras lecturas este 2023 si no lo han sido ya.

#1. Nunca te pares. Phil Knight

La biografía del fundador de Nike. Me encantan las biografías y las historias de las personas que han llegado de la nada a un montón de cosas y esta biografía la recomiendo muchísimo porque te va explicando cómo empezó haciendo unas zapatillas en casa y, luego, lo que es Nike. Me encantan ese tipo de historias.

#2. Elon Musk. Ashlee Vance

Me llama la atención cómo de pronto una empresa que es Tesla… ahora mismo si conocemos los coches eléctricos es por ellos porque ninguna otra empresa quería moverse, ni Ford ni ninguna y, de pronto, Tesla ha funcionado tan bien en todo el mundo. En los países nórdicos son los más vendidos y eso ha hecho que todo el resto de la industria tenga que replantearse empezar a hacer coches eléctricos. Me gustan mucho esas historias.

#3. Entre los muertos. Mikel Santiago

Es uno de mis autores favoritos, somos amigos. Creo que es el único autor del que me he leído todos sus libros, los tengo todos en casa. En este se ha superado. Lo leí en Islandia que estuve este verano por ahí con mi familia. Lo leí yo, lo leyó mi pareja y lo leyó mi hija y un amigo al que se lo pasamos. Y eso en una semana. Es un libro que en dos días lo lees. Estuvimos diez días y cinco personas se lo leyeron.

#4. La cría. Pablo Rivero

Lo acabo de empezar y no lo he acabado, justo he estado con él ahora mismo. Se llama La cría, de Pablo Rivero. Habla de cómo se manipula a los niños en las redes sociales y en Tierra, de alguna manera, se habla de eso.

#5. El niño 44. Tom Bob Smith

Es un libro muy desconocido que, a lo mejor, no suena a nadie, pero que creo que pasó desapercibido. Se llama El niño 44, de Tom Bob Smith y Ridley Scott hizo una película que es igual de buena que el libro. Habla de la historia de una desaparición de niños en la Rusia de hace unos 40 o 50 años y me encantó por lo bien que está ambientada, te la imaginas en el frío hasta que llega el niño 44 que es el que lo descubre todo. Es un libro que regalo mucho.