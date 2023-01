Máximo Huerta, a punto de abrir su librería, tiene claro cuál es el cantante con mejores letras en España

La librería de Doña Leo, ese es el proyecto que tiene ilusionado ahora a Máximo Huerta después de haber tenido un 2022 lleno de éxito con la publicación de Adiós, pequeño. Se trata de una especie de regalo que se ha hecho así mismo y a su pueblo natal.

“Abrir una librería en el pueblo en el que he vivido, en el que he ido a la biblioteca y en el que nacen la mayoría de mis historias, para mí es un regalo. Un regalo crear una librería en el sitio que a mí me ha enseñado a leer”, nos cuenta.

“Es una locura abrir una librería, pero es maravillosa. Las locuras siempre son maravillosas”, admite, “en Buñol no hay librería, nunca ha habido librería, y los que somos lectores, íbamos a la biblioteca y siempre eché en falta una librería. Ahora que el sueño puede hacerse realidad, aquí lo tengo y a días de abrirlo”.

Doña Leo, su perra

Todavía no ha anunciado la fecha de inauguración, aunque preguntaba si el 10 de enero sería una buena propuesta. De momento sigue las obras de cerca y se siente orgulloso del protagonismo que le ha dado a su perra.

“Es un homenaje a todos los animales abandonados. Mis mascotas siempre han sido perros recogidos y Doña Leo es una perra que encontré y que vino a mi vida a hacerla mejor y por eso le he puesto el nombre de La librería de Doña Leo, yo creo que es la primera perra librera del país”, reflexiona. “Creo que la librería también sea ese refugio para la gente que le gustan las letras y ama a los animales”, añade.

En cuanto a si le ha dado algún consejo Mercedes Milá que también tiene su propia librería asegura que “no la conozco, no”. Sigue sus instintos y tiene claro lo que quiere: “Es una librería, librería de pueblo y con aspecto francés porque recupera el alma de las librerías parisinas que tienen ese plus de intimidad”.

Ha elegido un antiguo horno y lo ha reconvertido en librería, vamos, que tiene historia. “Habrá un buen librero y yo creo que buenos lectores y sobre todo lectoras, porque la lectura es femenina, el 80% son lectoras”, asegura sobre el futuro.

Un librero que ejercerá ese papel de recomendar lecturas. Máximo recuerda una que le hicieron y funcionó: “Una a la que me resistí, El olvido que seremos, de Faciolince, me lo regalaron y no me apetecía. De pronto, la segunda vez que me lo volvieron a regalar, el mismo libro, se ha convertido en uno de los libros que yo regalo. Es un libro redondo completamente”.

La música, importante en su vida

Lo que no nos ha contado es qué música pondrá en la librería, pero tiene claro que es importante en su vida. “Yo me pongo música para la pre escritura y para el durante, más flojita. Pero para mí la música es importante desde que soy pequeño, desde el tocadiscos, y en mi casa, a mi madre que le gusta mucho poner la radio en directo, soy heredero de los gustos de mi madre, y de un padre camionero que la radio formaba parte del camión. Yo trabajé en la radio, fue mi primer trabajo y la música forma parte de mi escritura”, admite.

“A mí me parece maravillosa la música como evocación. Cuando se menciona alguna canción en algún libro, es maravilloso porque te lleva, te evoca y eso es bueno”, confiesa.

Le preguntamos qué artista podría inspirar una de sus novelas y dio un nombre: “Me gusta la historia de Pablo López, por ejemplo, y como titula sus canciones, cómo las compone y lo generoso que es con las palabras, las cuida y creo que, en estos momentos es de los que mejor escriben en este país”.

No más Benidorm Fest

Este año no le veremos, como en 2022, presentando Benidorm Fest. “La primera y exitosa primera vez, ya nada más. He dicho que no. Me divertía más la gala, la prefiero ver en casa si no echan una película buena”, cuenta.

Él vivió esa gala en la que Chanel se convirtió en la representante eurovisiva de España. “Chanel es una mujer hecha a sí misma, una curranta. Como la gente que se presenta al Chorus Line famoso de Broadway y espera que la cojan, pero se comporta con sencillez, esa es la Chanel que yo recuerdo, la de ahora, ya no sé”, expresa.

También recordamos con él su paso por Mask Singer que recuerda “como una locura en la que te ves envuelto y te apetece disfrazarte. Fue como un carnaval”.

Buen hijo

De este 2022 no se queda con lo bien que ha ido su libro sino con el hecho de poder “cuidar a mi madre y ser consciente de que a las madres hay que cuidarlas. Creo que el mejor regalo que me llevaré de mi vida, no es nada de lo que haga, ningún trabajo, sino haber cuidad bien a mi madre, mirándola cada día en los que sé que son sus últimos años”.

Parece que Máximo se enfrenta a un gran 2023 lleno de ilusiones y proyectos compartidos con su gente.