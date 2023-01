Luz Gabás desvela dónde guarda su Premio Planeta 2022 y qué músico podría inspirar una de sus novelas

Luz Gabás lleva años escribiendo novelas, pero ha sido la última, Lejos de Luisiana, la que ha supuesto una revolución tras ganar el Premio Planeta y ya no solo por la dotación económica, nada desdeñable, sino por el reconocimiento que conlleva.

“Muy contenta, significa mucho porque da mucha visibilidad, esto lo ignoraba, hay mucha gente que los colecciona desde hace muchos años y espera que salgan los Premios Planeta, pero me quedo con la ilusión compartida en mi entorno cercano y no tan cercano. Ha sido una ilusión tan contagiosa que aún perdura. El tsunami de la ilusión continua y esto da mucha energía para seguir adelante”, comenta sobre la repercusión de este galardón meses después de haberlo recogido.

800 páginas y cuatro años de trabajo son el balance de una obra redonda. “Ha sido como una recompensa para un trabajo duro, largo, que me ha puesto a prueba a veces. Una novela potente, intensa, completa, muy redonda, en cuanto al viaje emocional de los personajes principales, un contexto fascinante y lo que estoy recibiendo de los lectores es esa respuesta, que les ha sorprendido, les ha enganchado, les está enseñando, se están conmoviendo, me siento completa”, aseguraba sobre el resultado y la acogida recibida.

En cuanto a la estatuilla del premio, hemos querido saber dónde la guarda. “No se guarda, se enseña de manera discreta, la tengo en mi despacho para disfrutarla yo porque poca gente entra en mi despacho, ni los miembros de mi familia, es algo muy íntimo, para mí”, confiesa.

Musiquera

Gabás es una autora de esas que disfrutan la música, aunque en esta novela no ha estado presente ni durante la creación ni entre sus páginas. Ya había mucho en la anterior novela.

“Yo escribí El latido de la tierra donde todos los títulos de los capítulos son canciones. El que lea el índice ya se va a hacer una idea de la música que me gusta. A mí me ha gustado siempre el rock y guitarras eléctricas. Yo cuando trabajo no escucho música, pero si quiero escuchar algo cuando conduzco o cuando tengo un rato o me quiero relajar, tiene que haber uno o varias guitarras eléctricas, a toda caña”, comparte.

También le hemos preguntado qué músico podría inspirar alguna de sus novelas y no ha dudado en contestar: “Ahora me gusta mucho el armenio americano Serj Tankian, que es del grupo System of a down. Me gusta que tiene una voz única, que componen unos temas fantásticos, como los buenos de antes de rock y es capaz de fusionar lo clásico con lo moderno. Ha cantado con filarmónicas y es impresionante”.

Veremos si acaba siendo una realidad.