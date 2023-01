Noah Schnapp (‘Stranger Things’), tras salir del armario: “Me parezco más a Will de lo que pensaba”

Noah Schnapp, uno de los protagonistas de la aclamada serie de Stranger Things, ha recurrido a TikTok para compartir con sus seguidores, públicamente, información personal muy importante para él. Después de contar a su familia y amigos que es gay, el actor ha mostrado la reacción que han tenido de una forma natural, con ayuda de un audio viral de la plataforma.

"Cuando, después de estar 18 años asustado dentro el armario, por fin le dije a mi familia y amigos que era gay y toda su respuesta fue: 'Ya lo sabemos'", reza el texto del clip. "¿Sabes lo que no fue nunca? No fue un tema tan grave. Sinceramente, nunca lo fue", se escucha junto al vídeo, dando a entender que su entorno más cercano le ha apoyado en todo momento.

Al ver el vídeo, muchos fans de la serie de Netflix han recordado automáticamente la cuarta temporada, en la que Will -su personaje- está secretamente enamorado de Mike y sufre porque este no le corresponde -y se siente diferente a los demás-. Sobre todo, se han acordado al leer la descripción de su vídeo. "Supongo que me parezco a Will más de lo que pensaba", ha expresado Noah.

La conversación que Will y Jonathan Byers tienen en la cocina de la pizzería en una de las escenas finales cobra ahora aún más significado si cabe: "No olvides que me tienes aquí. Siempre estaré aquí, pase lo que pase. Porque eres mi hermano, y te quiero. Y no hay nada en este mundo, absolutamente nada, que pueda cambiar eso. ¿Entiendes?".

Y es que la sexualidad de su personaje se llevaba cuestionando desde la primera entrega de la ficción. Una teoría que en 2016 el propio Noah se tomaba con sarcasmo, probablemente fruto de ese temor del que habla en TikTok a que se supiera que le gustaban los chicos: "Internet ha obligado a un niño de 12 años para hacer una declaración acerca de la sexualidad de una ficción. ¡Así se hace muchachos!".

No sabemos cuánto ha tardado el actor en salir públicamente del armario tras contárselo a su círculo más íntimo. Quizá se lo dijo antes del rodaje de Stranger Things 4, o quizá después, pero no nos hace falta saberlo. Lo importante es reconocer que la representación sigue siendo un asunto relevante, también más allá de la ficción -aún en este año que acaba de comenzar-. Y apreciar que haya querido compartirlo con aquellos fans que aún no se hayan decidido a dar el paso.