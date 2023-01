Rema y Selena Gomez llevan ‘Calm down’ al Nº1 de la lista

Llevamos un tiempo de descentralización en la música: los éxitos internacionales ya no solo vienen de Estados Unidos y Reino Unido —o, con mejor frecuencia, de países del centro y norte de Europa—, como antaño, sino que cualquier canción creada en cualquier parte del planeta, gracias a la viralidad que ofrecen las redes sociales, puede triunfar en todo el mundo. Lo vemos con temas latinos o incluso ha ocurrido con BZRP Music Sessions, Vol. 52, el single de Bizarrap y Quevedo, que fue número uno global de escuchas. También sucede con algunos sencillos de afrobeat, música con toques electrónicos que actualiza los ritmos tradicionales africanos, y que ya ha dado algún número uno en la lista de LOS40, como aquel inolvidable Jerusalema, de Master KG y Nomcebo Zikode (octubre de 2020). Ahora, en esta primera lista de 2023, otro hit africano vuelve a liderar el chart: Calm down, del nigeriano Rema; eso sí, en su versión remix junto a Selena Gomez. Lo logra después de solo nueve semanas en lista.

Rema, Selena Gomez - Calm Down (Official Music Video)

Fue el pasado agosto cuando se lanzó esta remezcla de la canción original que Rema había publicado allá por febrero y que forma parte de su primer álbum, Rave & roses. Un Rema que, dicho sea de paso, no sabemos por qué se ha puesto un nombre artístico y no se ha dejado el auténtico, que nos parece maravilloso: Divine Ikubor. Con Calm down Selena rompía su silencio discográfico y ha servido para que tengamos aún más ganas de su próximo álbum, previsto para este año y del que ha dicho que será “divertido y refrescante”.

Calm down ha sido número uno de ventas en varias zonas de Europa, como Países Bajos, Suiza y Bélgica, llegó hasta el #8 en la lista oficial del Reino Unido y al #5 en la lista mundial de ventas digitales de Billboard. El prestigioso diario The New York Times la ha elegido como cuarta mejor canción del pasado año. No hay duda de que estamos ante uno de los éxitos que nos ha animado el tramo final de 2022 y que puede seguir sonando con fuerza en este flamante 2023. ¡Enhorabuena!