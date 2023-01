Cristina Campos, finalista del Premio Planeta 2022, compara la sexualidad de su novela con la de Megan Maxwell

No ganó el Premio Planeta 2022, pero se quedó finalista. Cristina Campos, directora de casting y pareja del director de cine, Jaume Balagueró, ha triunfado con su novela Historias de mujeres casadas. “Está teniendo un buen ‘boca oreja’ y feliz”, nos cuenta sobre lo que está viviendo.

La presentó al certamen bajo el pseudónimo de Gabriela Hausmann y el título de El amante de mi mujer. Y es que la historia se centra en una mujer cuyo amante imaginario, con el que siempre había soñado, se hace realidad.

Con el premio se llevó 200.000 euros, una cantidad nada desdeñable, pero que asegura que no es tanto como parece. “Nos quitan el 40%. No es tanto. Yo llevo casi tres años sin cobrar nada. Ahora me voy a pasar entre 3 y 4 años sin cobrar nada. 8 años. Y si mi próxima novela no funciona yo no cobro casi nada, un adelanto muy pequeñito”, reivindica, aunque se muestra entusiasmada con todo lo que ha supuesto ganar.

Como directora de casting, es inevitable que no busque caras de actores para sus personajes. “Sí y no debería, pero permíteme que no te diga en quién he pensado porque ya hay varias productoras interesadas en comprar los derechos de la novela. Estas cosas hasta que no se firman…”, adelanta sobre lo que sucederá con la novela. No sería la primera vez que adaptan una de sus historias.

Novela con música

Una novela que tiene música. “Al final hay un directorio con todos los que cito, desde Frank Zappa, hasta Led Zeppelin, Silvia Pérez Cruz… escribo en absoluto silencio, pero cuando hago el parón, -cada dos horas paro diez minutos o más-, me pongo música y bailo sola, es un poco loco”, explica.

Si tuviera que inspirarse en una artista para una de sus novelas, tiene claro cuál sería: “He escuchado mucho a Silvia Pérez Cruz. También la Ampurdá, la Costa Brava, me quedo mucho en lo local. Fíjate que mi novela es muy internacional, también la cito en la novela… y ella podría ser una de las amigas que viven en mi novela”.

Pero no, su protagonista, en esta ocasión es otra y no le gustó desde el principio. “Los seis primeros meses mi protagonista no me gustaba, no me caía bien. La estaba moldeando, todavía no es de verdad, no tiene alma. Hasta que la encuentras el alma, es amiga tuya y es tu alter ego”, confiesa.

Cristina Campos vs Megan Maxwell

Asegura que le ha costado mucho soltar esta novela que se adentra en la sexualidad de las mujeres. “Hace mucho tiempo que se habla de la intimidad femenina. A Megan Maxwell la admiro mucho. Ella escribe novela erótica, yo escribo novela intimista. Pero yo la leo mucho y me apoyo en ella para saber cómo llega a tantas miles de lectoras”.

Está convencida de que las novelas de Maxwell, una de las autoras más vendedoras de erótica en nuestro país, “son diversión pura, la gente tiene ganas de divertirse. Y la mía también, lo que pasa es que voy un poquito más a la realidad”.

Encuentra una clara diferencia entre su forma de escribir y la de Maxwell: “Por ejemplo, esa primera vez que mi protagonista Gabriela hace el amor con su amante Pablo, es un desastre. Meghan no, Megan hubiera hecho que eso fuera maravilloso, hubieran follado de una manera loca. Y yo digo, no es verdad, lo pasas fatal cuando haces el amor por primera vez con alguien que te interesa, que te gusta, que admiras”.

También ha confesado en alguna ocasión que antes de ponerse a escribir su novela leyó la saga de 50 sombras de Grey. “Me encanta. A mí me gusta pasármelo bien cuando leo y 900 páginas, me las tragué enteras y yo defiendo a estas autoras de novela erótica”, confirma.

Y es que los tabúes sobre sexualidad femenina han ido desapareciendo, aunque todavía hay camino que recorrer. “Hablamos de mujeres menopáusicas, en plan ‘ay pobres’. Tengo amigas menopaúsicas que han llegado a la menopausia y están felices después de 30 años de sangrar por la vagina y están teniendo relaciones sexuales maravillosas porque, además, algunas de ellas se han separado. Siempre nos tachan de menopaúsicas o histéricas, basta ya”, pide.