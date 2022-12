Megan Maxwell nos confiesa qué tipo de música le inspira más para las escenas eróticas de sus novelas

Megan Maxwell se ha convertido en una de las autoras de novela romántica y erótica de nuestro país más seguida. Ha logrado vender más de cinco millones y medio de ejemplares de sus novelas y no para. Esta semana firmaba ejemplares de su última novela en la Casa del libro de la Gran Vía de Madrid donde se convertía en librera por un día.

Aprovechamos la ocasión para hablar de música con ella porque ha demostrado con creces que juega un papel muy importante en su vida. No hay más que echar un vistazo a sus redes sociales para verla en un concierto de Alejandro Sanz o Nathy Peluso, entre muchos otros.

De hecho, el apellido de su pseudónimo sale de su músico favorito. Y sí, escucha muchas canciones mientras escribe, incluso para las escenas eróticas.

¿Qué artista musical crees que podría inspirar una novela?

Muchos, a mí, Alejandro Sanz me inspira muchísimas novelas por las letras de sus canciones. Pablo Alborán, Michael Bublé, muchísimos. Pero si hablas de convertirlo en personaje, a mí me gusta mucho Maxwell que es un tipo moreno, alto, muy exótico, podría inspirar alguna de mis novelas. Le sigo desde hace muchísimos años porque me encanta ese tipo de música y él como persona también me gusta muchísimo también. Vamos creciendo juntos, se va haciendo madurito como yo, pero cuando le conocí era un jovenzuelo como yo también.

Estuviste con tu hija viendo a Nathy Peluso, ¿cómo fue?

Nathy Peluso es un mosntruo en el escenario. Estaba ella con sus músicos y no necesita bailarines porque ella lo llena todo. Y la música que hace te hace moverte, nos lo pasamos… fui con mi hija y unas amigas y nos lo pasamos fenomenal.

Tus novelas tienen playlist, ¿cómo haces la selección?

Me pongo a escribir una novela y depende de lo que en ese momento me inspire la escena que estoy escribiendo escucho una cosa u otra. A veces me pongo a escuchar música y hay veces que digo, ‘esa canción, para esta escena que estoy escribiendo me viene muy bien’ y otras veces pienso, ‘¿qué canción me puede venir bien para que me inspire?’ y la busco, la empiezo a escuchar en bucle y cuando ya la tengo metida en la cabeza, empiezo a escribir la escena.

¿Cuál es la canción de tu última novela, Y ahora supera mi beso?

La de Joseph Vincent, Can’t take my eyes off you porque es una canción muy romántica, muy bonita. Hay muchísimas versiones de ella, yo la versión que conocía es la que bailábamos en la discoteca y esta es una versión completamente contraria. Esta es una novela muy romántica y quería una canción que fuera muy romántica y que fuera conocida por todo el mundo y todos pudieran cantar eso de ‘I love you baby…’, por eso puse esta canción.

¿Hay música más inspiradora que otra para el sexo?

Sí, claro, yo siempre digo que la música soul o el R&B son muy eróticas. No es lo mismo escucharte un flamenquito que una canción soul, es como que te ambientas en diferentes momentos o te lleva a diferentes situaciones.

¿A quién regalarías tu novela esta Navidad?

Se lo regalaría a cualquier persona que quisiera enamorarse o que hubiera pasado un mal momento y viera que los momentos se superan viviendo la vida, que es la única manera que tenemos de disfrutarla.