Sale a la luz la realidad de 'Élite': esto es lo que cobran sus personajes

El instituto de Las Encinas se ha vuelto el centro de estudios deseado por todos los jóvenes. Temporada tras temporada el alumnado va subiendo el nivel e incluso, de cara a la séptima era, se rumorea que podrían incluir a una estrella internacional en su reparto. Una artista que, igual que dio mucho de qué hablar con su perreito a Isabel Díaz Ayuso, sería capaz de revolucionar el famoso Instituto. Sí, estamos hablando de Anitta.

El caché de la serie de Netflix no ha hecho más que aumentar. Y es que no hay quien rechiste ante la afirmación de que las historias que pasan dentro del centro siguen enganchando a la audiencia.

La sexta temporada que se estrenó el pasado mes de noviembre ha sido uno de los contenidos más vistos en la plataforma de España. La justicia, el temor, la desconfianza y la lucha se han convertido en los principales protagonistas. Unos capítulos que, además de dar un giro de 180º en su trama, también han incluido a nuevos personajes que llegaban a nuestras pantallas preparados para revolucionarlas.

Entre ellas, el último fichaje ha sido Carmen Arrufat, más conocida como Sara, la joven influencer que no ha pasado desapercibida. Junto a su novio Raúl, en la vida real conocido como Álex Pastrana, presumen de una vida perfecta e ideal en redes sociales. Sin embargo, lo que hay detrás de las cámaras es mucho peor: violencia de género que trata de encubrir.

Carmen está acostumbrada a los enfrentamientos, pues tiene una gran carrera televisiva que le ha llevado a formar parte de grandes repartos. Por ejemplo, ha formado parte del elencio de series como Hit, retransmitida en La 1, Todos mienten y, además, ha estado nominada a Mejor Actriz Revelación en su papel de La inocencia.

¿Se gana mucho dinero siendo parte de Las Encinas?

La actriz ha charlado un rato en el Podcast Animales Humanos y ha respondido a la famosa pregunta que podríamos recordarnos a la que hace David Broncano en su programa La Resistencia: ¿Se gana mucho dinero formando parte del elenco de Élite?

"Todo el mundo como que idealiza Élite", empezaba diciendo afirmando que la gente cree que "te van a pagar súper bien". Su cara de circunstancia le ha llevado a comparar la serie de Netflix a otros participaciones dentro de su carrera televisiva: "Nos pagan igual de bien que otros proyectos. No me quejo obviamente". Ante estas declaraciones, el presentador le ha preguntado: "En una mansión no vives, ¿no?", a lo que sin pensárselo, la intérprete ha respondido: "No".

En un grupo de protagonistas donde lo que más destaca es que todos son jóvenes, Carmen ha querido resaltar que si hay algo que Élite hace es abrirte muchas puertas de cara al futuro: "Lo que te da son contactos con muchas marcas", decía repitiendo que "cobras bien, el mismo trabajo que podría ser en otra serie".