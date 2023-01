Críticas a Anabel Pantoja por un vídeo haciendo yoga en bikini: “Los comentarios son de lo más repugnante”

“PantoGato 🐈‍⬛ Acabar domingo estirando no está mal 😂”. Con esta frase y un vídeo practicando yoga en bikini bastaba para que Anabel Pantoja recibiera un aluvión de críticas.

Vale que no es un vídeo serio, sino un momento compartido con amigos para pasárselo bien. Pero quizás no son necesarios algunos comentarios que tienen que ver, sobre todo, con el físico.

Cuando parecía que la corriente del body positive nos había ayudado a respetar todo tipo de cuerpos, parece que damos pasos hacia atrás y seguimos pidiendo cuerpos perfectos.

Es vulgar!! Hacer esto con gente alrededor, pero bueno más no se puede esperar y no debes enfadarte si haces todo público!!

Madre mía parece a gelatina 🤣🤣

Estas para estar tapada

MENOS silicona en los glúteos y más neuronas en el cerebro

Estas jamona mijaaaaa,deja los turrones 😅😅😅.

Hace falta cambio de implantes 😂😂😂😂

Apoyos

Claro que no todos opinan igual. A la par que estos comentarios ofensivos que se multiplicaban en su muro de Instagram, también los había que salían en su defensa y pedían un poco más de respeto.

Los comentarios son de lo más repugnante. ¿Conoceis el término "diversidad corporal"?

No hay mayor desprecio que no hacer aprecio.....ya quisieran muchas tener tu cuerpo....entre ellas yo misma

Pues a mi me parece que estas preciosa ❤️😍

A mucha gente lo que le baila es el cerebro, no lo usan nada más que para hablar mal de otra personas y lo poquito que queda

Si las personas que atacan y critican tanto utilizaran ese tiempo para aprender a escribir, saldrían ganando en todos los sentidos 😂

Que mana de envidiosas vivan y dejen vivir y si no le gusta para que la seguís ? Las ridículas sois vosotras! Y que pena que todos los comentarios vienen de mujeres...

Anabel contesta

Al final, Anabel recurría a uno de los comentarios de su ex entrenadora para contestar sobre él. Un comentario que intentaba explicar que no pasa nada por divertirse un poco: “Eso lo hago al final de la clases de pilates, le hago trabajar el glúteo y luego le hago hacer el gato para que estiren sus lumbares y espalda, un poco de humor no viene nada mal, a mí me encanta hacer también tonterías para reír, que eta vida está para disfrutar y no para amargarnos. Disfruta todo lo que puedas, te aconseja tu ex entrenadora pepitator”.

Harta de las críticas, Anabel respondía: “Sí, hija, Pepi, aquí parece que no puedes subir un vídeo en bikini porque a la gente se le daña la vista de tanta flacidez y grasa, y yo digo y la gente que le molesta que son MODELOS DE PASARELA? Tampoco me dejan subir un momento que me reí con mis amigos, porque es hacer el ridículo, pero de verdad y vosotros que sois ahora de la dinastía de los reyes? dejadme en paz y si tanto os molesta lo que subo, no seguirme y seguir a MODELOS Y DEPORTISTAS”.