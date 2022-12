Alba Carrillo deja un consejo para 2023 que no ha gustado en redes: “Aunque sean guapas como nosotras...”

Alba Carrillo continúa en el centro del foco mediático después de todo las consecuencias que ha tenido su último polígrafo en el que admitía que había estado con Jorge Pérez. Tras esto, la colaboradora ha recibido multitud de críticas de muchos compañeros, aunque otros, como Boris Izaguirre, sí apoyan a la modelo.

Su último problema con Mediaset ha sido a causa del Mediafest Night Fever, pues Alba dejó plantado al programa. Esta decisión ha provocado el enfado de Adela González, quien la tachó de poco profesional.

Después de esto, Carrillo ha protagonizado un vídeo en redes sociales que ha salido en algunos programas televisivos como Socialité, que no ha podido evitar comentar la publicación. El clip se toma en una fiesta casera en la que no ha faltado ni un detalle: "Ayer fue la, ya tradicional, fiesta de navidad en Carrillo's House 🎄 Estuve a punto de no hacerla este año pero estar con mi gente fue un regalo que me llenó de alegría", escribía la protagonista junto a unas imágenes con todos los preparativos.

Sin embargo, el vídeo que más se ha comentado ha sido en el que la modelo ha dado su consejo para 2023. "Les queremos dar un consejo para el 2023", comenzaba la grabación. "Aunque sean guapas como nosotras, follad como feas. Eso me lo dijo mi amiga y eso hay que darlo todo, como si fuera el único que vas a pillar en el año. ¡Dalo todo, baby!, ¡Dalo todo! Folla como una fea", decía entre risas Alba Carrillo.

Esta última publicación ha vuelto a poner a la protagonista contra las cuerdas, pues las redes sociales no apoyan estas palabras e, incluso, han vuelto a criticar todo lo que está sucediendo al rededor de la modelo.