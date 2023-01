Mario Marzo critica el nuevo libro de Risto Mejide: "¡La tapa del piano está al reves, al revés!"

La nueva novela del publicista Risto Mejide está a punto de ver la luz y no llegará al mercado exenta de polémica. Como todo lo que sucede últimamente alrededor del comunicador, la publicación de su próximo libro titulado 'Dieciséis Notas, La pasión oculta de Johann Sebastian Bach' está acaparando decenas de titulares en las últimas horas y esta vez no tienen nada que ver con lo que ha escrito su autor, si no a una disputa pública protagonizada por el músico James Rhodes, amigo íntimo de Risto, y el actor y pianista profesional Mario Marzo, muy conocido por su papel de Lucas en la serie Los Protegidos.

Todo empezó el pasado día 7 de enero, cuando el actor criticó un tuit publicado por La Casa del Libro para publicitar la nueva obra de Mejide asegurando que, en su opinión, el popular publicista no está capacitado ni para hablar sobre Bach ni para opinar sobre música, y esto, no agradó nada a James Rhodes, quien no dudó en rebatirle públicamente.

"Seguramente una de las grandes alegrías de Bach es que es un tremendo ecualizador y cualquiera que sea capaz de escuchar su música está más que capacitado para hablar de él. Personalmente, desearía que más personas hablaran de él", escribió Rhodes en respuesta al tuit de Marzo, desatando así la viralidad de la discusión de la que se hicieron eco varios medios.

Seguramente una de las grandes alegrías de Bach es que es un tremendo ecualizador y cualquiera que sea capaz de escuchar su música está más que capacitado para hablar de él. Personalmente, desearía que más personas hablaran de él 😂🤷🏻‍♂️ — James Rhodes (@JRhodesPianist) January 8, 2023

Sin embargo, la disputa no fue a más en ese momento. Se quedó en varios cruces de tuits con opiniones confrontadas, en centenares de retuits y varias decenas de tuits citados dándole la razón al actor... Pero, aunque su repercusión no fuese comparable a la que han tenido otras muchas polémicas en la red social del pájaro azul, todo apunta a que la crítica del actor y pianista llegó a Risto Mejide, a quien no le debió gustar lo que leía ya que, según el propio Marzo ha desvelado este lunes, este le ha bloqueado en Twitter antes incluso de que el actor volviese a la carga.

Las críticas de Mario Marzo

Este mismo lunes Mario Marzo ha querido defender su postura en Instagram y, a través de stories, el actor ha explicado que, en su opinión, hay tres puntos claramente criticables en lo que al libro de Risto Mejide respecta: el primero, el hecho de que en la sinopsis se diga que no se trata de una novela sobre Johann Sebastian Bach e inmediatamente a continuación se empiece a hablar sobre la vida privada del músico, algo que el intérprete achaca al equipo de edición de Penguin Random House, no a Risto; el segundo referente al comentario de Rhodes, a quien critica por sostener que el mero hecho de conocer un tema mínimamente de credenciales para escribir como experto de tal ámbito; y el tercero es sobre la portada del propio libro, donde Penguin Random House ha puesto un piano con la tapa del revés y que, a su parecer, denota "ignorancia y desconocimiento" por parte del autor sobre la música clásica.

"¡La tapa del piano está al revés, al revés! De verdad, es que esto es lo mejor... Un piano no se abre así. Esta imagen no es real, esto no es un objeto que haya existido en la historia de la humanidad", ha defendido el actor en sus historias de Instagram.

- Portada (!): La tapa del piano ESTÁ AL REVÉS!!! Con 7 segundos en google no habría hecho el ridículo.

- Portada 2: Bach nunca tocó un piano como aparece en la portada (incluso lo podríamos dejar pasar porque sólo los entendidos sabemos del clavecín). pic.twitter.com/b9Qz8oqlaJ — Mario Marzo (@Mr_Marzo) January 9, 2023

Además, para acabar, Marzo ha sostenido que históricamente tampoco sería adecuado relacionar a Bach con el piano, ya que le músico alemán tocó siempre el clavecín, un instrumento muy similar pero con características físicas distintas que no debe ser confundido con los pianos modernos.

"Como tengo un corazón estoy capacitado para escribir sobre cardiopatías"

Aprovecho para anunciar el lanzamiento de "EL INTERIOR", novela científica sobre la enfermedad de Ebstein, porque como tengo un corazón estoy capacitado para escribir sobre cardiopatías. pic.twitter.com/ZuUGfDJ4RH — Mario Marzo (@Mr_Marzo) January 9, 2023

"Aprovecho para anunciar el lanzamiento de El Interior, novela científica sobre la enfermedad de Ebstein, porque como tengo un corazón estoy capacitado para escribir sobre cardiopatías", ha bromeado el actor de Los Protegidos en Twitter para acabar con el hilo de la polémica explicando su argumento de una forma gráfica.