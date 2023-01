"Es un niñato", las duras palabras de Ana Rosa Quintana contra el príncipe Harry

El príncipe Harry de Inglaterra sigue en el ojo del huracán. Después de haber publicado una miniserie docuemental en Netflix de la mano de su esposa, la modelo y actriz Meghan Markle, el duque de Sussex ha seguido publicando detalles sobre lo que hasta ahora había sido su vida privada en un libro de memorias titulado Spare (En la sombra) que, por error, se ha vendido en algunas librerías de España antes de su fecha prevista de lanzamiento, que estaba fijada para el próximo martes 10 de enero, y como era de esperar, esta vez sus palabras también ha sido objeto de polémica.

Al parecer el hijo del recién coronado rey Carlos III de Inglaterra no deja títere con cabeza en su biografía. Sin embargo, y aunque habla incluso del consumo de cocaína en su adolescencia, de visitas a videntes, de una pelea con su hermano Guillermo y de las bromas que le gastaba su padre sobre la posibilidad de que él fuese el fruto de una aventura amorosa entre la princesa Diana de Gales y el militar James Hewitt, lo que más ha conmocionado a la opinión pública de Reino Unido ha sido el hecho de que Harry haya hecho público el número de bajas que causó como miembro de las fuerzas armadas de su país en una misión en Afganistán, algo muy poco habitual y que se ha llegado a considerar como una "traición a sus compañeros de filas" y una falta de respeto en general.

El duque de Sussex, tal y como recoge la prensa internacional, habría matado a 25 personas durante sus misiones y esto, según sus propias palabras, aunque no le supone un orgullo, tampoco una vergüenza.

"Mi número es el 25. No es una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me averguenza. Cuando me encontré sumergido en el fervor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero", escribió el duque de Sussex en su libro, tal y como recogen los medios internacionales como la CNN.

Críticas de todos lados, incluyendo desde España

Las palabras del Duque de Sussex sobre las muertes que provocó como miembro del Ejército han sido criticadas por distintos miembros del colectivo militar británico, de parte de la sociedad afgana y de la prensa internacional y nacional, desde donde se ha cargado contra él con palabras tan duras como las que este mismo lunes 9 de enero la presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana y sus compañeros de tertulia le han dedicado al calificarle públicamente de persona inmadura y traumatizada.

"Si es que este niño es un niñato"

"Si es que este niño es un niñato", ha espetado Ana Rosa Quintana contra él cuando se encontraba en su programa de Mediaset abordando precisamente el hecho de que las palabras de Harry no hayan sido nada bien vistas por algunos de sus compañeros de armas.

Además, la presentadora del matinal ha querido dejar clara su postura alegando que, bajo su punto de vista, Harry debería haber permanecido en silencio tras abandonar la institución y no perjudicarla con reiteradas declaraciones públicas.

Del mismo modo han hablado Cristina Tárrega y los demás colaboradores del programa, que han asegurado que Harry se parece mucho a su madre, una mujer "que causó muchos problemas a la corona" y que, en palabras de Antonio Rossi, de estar viva estaría en algún reality de televisión.