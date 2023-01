La razón por la que Iggy Pop rechazó entrar en AC/DC

Muchas veces nos hemos imaginado qué habría pasado si algunas de las bandas más emblemáticas de la música hubieran contado con otros vocalistas diferentes de los que finalmente ocuparon sus puestos. Habríamos asistido a una segunda etapa muy diferente de Queen si Robbie Williams hubiera aceptado ser el cantante de la banda, si no hubiera declinado la invitación de la banda por su falta de autoestima.

Ahora hemos sabido que el destino musical de AC/DC sería muy diferente si, en lugar de Bon Scott, hubiera ingresado en sus filas el cantante Iggy Pop. En una entrevista reciente, el músico ha revelado que una vez le pidieron que se uniera al grupo de rock australiano, pero sintió que no estaba preparado para el trabajo. El exlíder de los Stooges ha llegado a decir que no "encajaba en los requisitos".

Hace unas cuantas décadas, un representante de AC/DC se puso en contacto con él para ofrecerle ser el cantante de la banda. Fue el mismo Iggy Pop el que declinó la invitación, asegurando que no ese no era el estilo musical que quería cultivar. "Ellos tenían un manager hace muchos años, cuando no había reformado The Stooges y no me había mudado a Inglaterra", le relató a The New York Times. "Y este tipo me dijo, '¿Estás interesado en unirte a AC/DC?'. Estaban en busca de un vocalista".

"Escuché su disco y pensé, 'No encajo ahí'. No es que no me haya gustado, porque estaba bien hecho y eran muy cuidadosos con su trabajo, pero no era lo que necesitaban", contestó el músico. A pesar de que no queda claro en qué época fue este acercamiento, podríamos estar hablando de principios de la década de los 70, que es cuando la época de separación del grupo.

También se ha referido Iggy Pop a la relación que tiene con Bon Scott, a aquel momento en el que conoció al cantante de la banda, y que recuerda como algo "maravilloso". Eso sí, pocos más detalles puede dar de ese encuentro. "Ambos estábamos ebrios y drogados. A veces veo fotografías y no me acuerdo, pero somos Bon y yo. Amaba lo que él hacía".

Lejos de despedirse de su pasión, la música, Iggy Pop ha presentado recientemente el que es su 19º álbum como solista. Every loser cuenta con colaboraciones importantes, como Chad Smith, Travis Barker e incluso el difunto Taylor Hawkins, que era miembro de los Foo Fighters.