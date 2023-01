Álvaro, Pol y Carlos… Solo quedaba una rosa y Sheila no lo tenía claro en ‘Para toda la vida’

Cada vez quedan menos pretendientes que optan a conquistar el corazón de Sheila Martori en Para toda la vida. Y buena prueba es lo difíciles que se vuelven cada semana las ceremonias de la rosa. Esas en las que tiene que ir eliminando candidatos.

En esta ocasión, quedaron tres pretendientes para el final: Álvaro, Pol y Carlos. Con los dos primeros era evidente que no ha llegado a tener una conexión que pudiera hacerla pensar en ellos como posibles parejas.

Con Carlos, la cosa es diferente. Ella misma ha confesado en más de una ocasión que es su debilidad. Le gusta mucho, pero no acaba de fiarse de él. Y la visita de sus amigas no le facilitaron las cosas porque tampoco apostaban mucho por su futuro con él.

Pero ella insiste en seguir conociéndole pese a que cada vez está más cansada de sus ultimátum y de hacerla sentir mal cuando se evidencia su evolución con otros pretendientes. Por eso le puso en la cuerda floja.

La última rosa

Tenía que decidir a cuál de los tres entregarle la última rosa y, finalmente, decidió guiares por su corazón y se la dio a Carlos.

“Para mí una relación sana es aquella que se basa en la comunicación, el respeto, el cariño y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en la buena comunicación. Creo que es algo que está faltando en la relación de Carlos y Sheila y creo que les va a hacer mella”, opinaba Héctor, el profesor de capoeira.

“Quiero que tú sientas por mí cosas buenas. Para mí no es fácil verte…”, le decía Carlos tras recibir su rosa. “¿Y para mí crees que es fácil que me condiciones y que me hagas sentir mal?”, le interrumpía ella.

“No te lo digo para condicionarte”, aseguraba él. “Pues me haces sentir mal con tus palabras”, le contestaba ella. Y él acababa pidiendo perdón y reconociendo que esa no era su intención. Y así, sin abrazo, se volvía a su sitio en la ceremonia.

Despedida

Les tocaba irse a los dos últimos expulsados. “No me lo esperaba, creo que no he entendido las reglas del amor. Creo que tenemos muchas cosas en común que no he podido demostrarte”, le decía Álvaro.

“Gracias, gracias y gracias de verdad. Espero y deseo que encuentres el amor verdadero y solo te pido una cosa: sé feliz”, se despedía Pol.