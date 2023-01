Oriana Marzoli la lía en el ‘Gran Hermano Vip’ italiano con un comentario sobre la música de Fedez  

Oriana Marzoli sigue dentro de la casa de Gran hermano Vip italiano en el que lleva todas las Navidades. Parece que no le va mal la cosa y es que ya tiene experiencia en esto de los realities, aunque en algunos españoles, tipo Supervivientes, no ha logrado aguantar mucho.

En Italia parece que la quieren y allí sigue dando guerra y con dudas entre tres chicos por los que puede llegar a sentir algo, uno de ellos, Luca Onestini, el mismo que conquistó el corazón de Cristina Porta en la versión del mismo programa en nuestro país.

Oriana sigue y esta semana, además, ha recibido la visita de su madre que ya es una vieja conocida de estos formatos porque raro es el que no cuenta con ella para defenderla. No sabemos si habrá sido su momento madre hija o qué, pero se ha salvado de la expulsión con un 58% de los votos de los que han elegido que se quede en la casa.

A estas alturas cualquiera que la siga mínimamente sabe que es un polvorín que no se calla ni elude los enfrentamientos. Que dice lo que piensa sin medir las consecuencias y eso le ha pasado en un momento de este reality.

Crítica

En las últimas horas, en uno de esos momentos en el que la organización pone música en la casa, se ha dejado sonar uno de los temas de Fedez. El marido de Chiara Ferragni es todo un ídolo en su país y su música tiene millones de seguidores, por no hablar los que acumula su mujer.

Así que, no debió reconocer al que cantaba o no pensó en las consecuencias de su comentario, pero cuando escuchó la canción no se cortó un pelo: "¿Qué es esta música de mierda? Pon algo latino, qué asco".

Reacciones

Para qué queremos más, las críticas hacia su comentario y falta de respeto para uno de los suyos no se han hecho esperar en redes sociales donde han pedido su expulsión. Eso sí, finalmente no ha sido así.

No sabemos si la organización le volverá a poner la misma canción, pero esperemos que alguien le diga quién es para que no siga metiendo la pata.