Conoce a Raye, la artista que triunfa en Reino Unido con ‘Escapism’

¡Reino Unido tiene -con permiso de Carlos III- nueva reina! Se llama Raye y ha encabezado la listas de éxitos del país anglosajón con Escapism (feat. 070 Shake). Esta joven, que lleva intentando hacerse un hueco en la industria desde 2015, lanzará este 2023 su álbum debut, titulado My 21st Century Blues.

El hito detrás de su #1 le llega como artista independiente, es decir, sin el apoyo de una gran discográfica. "Esta es la prueba de que debes creer en ti mismo", expresó entre lágrimas la británica al conocer la noticia.

Y aunque parece que su nombre nos pilla de nuevas, ya colaboró en 2018 con uno de los DJs más reconocidos a nivel mundial, como es David Guetta y Stay (Don't Go Away). ¿Quieres conocer un poco más a fondo a esta cantante? Aquí te damos 5 datos sobre ella:

RAYE, 070 Shake - Escapism. (Official Music Video)

Su familia, la culpable de su pasión por la música

Rachel Keen, que así es su nombre real, nació en Londres un 24 de octubre de 1997. Hija de madre suizo-ghanesa y padre británico, se crió en un entorno familiar muy musical gracias a los discos que escuchaba en casa y a sus padres, quienes interpretaban canciones en una iglesia local -su madre cantaba en el coro y su padre tocaba el piano, además de probar suerte con una banda que no consiguió despegar su carrera musical-. Es más, su abuelo también era un compositor e instrumentista.

Por tanto, su pasión por la música le viene desde muy joven. Desarrolló su habilidad vocal en la iglesia junto a sus padres, donde rápidamente se interesó por el gospel de la mano de artistas como Stevie Wonder, Wet Wet Wet, Donnie McClurkin y Kirk Franklin.

Componer siempre ha sido su Plan A

Raye escribió su primera canción con 10 años para un concurso de talentos del colegio. También pasó sin pena ni gloria por las audiciones de Britain's Got Talent, pero aquello no le desanimó para seguir persiguiendo su sueño der ser cantante.

Obtuvo muy buenas notas en el instituto para poder ingresar en la Brit School for Performing Arts and Technology, en la que se matriculó a la edad de catorce años para realizar su formación musical. Sin embargo, antes de concluir su educación, abandonó el centro para centrarse totalmente en su carrera artística.

Tras componer junto a su padre y un antiguo profesor de guitarra, conoció a un productor de Sony y, gracias a este, a su futuro manager Will Harper en 2015, año en que comenzó a despegar dentro de la industria.

Sus influencias y repercusión

La música de la británica se caracteriza por fusionar Pop, R&B y beats procedentes de la electrónica. Entre sus influencias destacan clásicos como Ella Fitzgerald, Nina Simone, Lauryn Hill y Billie Holiday, pero también artistas actuales como Drake, Rihanna, The Weeknd y OVO Sound.

Entre su discografía encontramos cuatro EPs: Welome to the winter (2015 - publicado en Soundcloud), Second (2016), Sidetape (2018) y Euphoric Sad Songs (2020). Acumula más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify y suma ya 428 mil seguidores en Instagram.

El próximo 3 de febrero publicará su primer disco de estudio, My 21st Century Blues, un proyecto del que ya conocemos temas como Hard Out Here, Escapism o Black Mascara. Contará con 15 canciones, de las cuales, dos son colaboraciones.

Del dance al pop electrónico

Nuestra locutora y compañera Cris Regatero ha destacado a la artista en su sección 3x2 de esta semana: "Es una de las nuevas voces del pop británico que, aunque siempre solía acompañar canciones dance con sus vocals, ahora brilla por sí sola. Su canción Escapism con 070 Shake ha cambiado su carrera por completo. Ya tenía este tema guardado desde hace tiempo, pero no se lo dejaban publicar hasta ahora, por lo que merece mucho la pena escucharla", ha recomendado a oyentes y melómanos.

Ya fue Nº1 en LOS40 en 2017

En mayo de 2017, Raye se alzaba como Nº1 de LOS40 de forma indirecta con You Don't Know Me. Decimos esto porque el intérprete principal era Jax Jones y ella se sumó al tema como colaboradora.

Además de este hit, seguro que te suena otro de sus éxitos: By Your Side, feat. Jonas Blue. Otra razón más para que tengas a esta artista en tu radar, porque seguro que apunta a ser uno de los grandes nombres de los Brit Awards en 2024.