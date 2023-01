El Efecto Kate Winslet: ¿qué entrevistados han dejado huella en el equipo de LOS40?

Como periodista, uno nunca sabe a quién tiene delante. Por mucho que hayas escuchado sus canciones, visto sus películas y leído sus entrevistas, hasta que no tienes frente a frente a ese artista no te haces una idea de cómo realmente es. Los nervios te pueden traicionar y, por muy profesional que seas, tener momentos “tierra, trágame”.

En este tipo de situaciones es muy importante que el entrevistado sea comprensible, empático y no ponga más nervioso al periodista. Porque hay mucho celeb que en cuanto se enciende la luz roja de la cámara cambia totalmente de actitud y empieza su show, pero antes ni si quiera se ha parado a saludar al periodista (sí, hay muchos más de los que piensas). Por suerte, durante todos nuestros años en LOS40, nos hemos encontrado personas maravillosas que nos han echado una mano a la hora de facilitarnos nuestro trabajo. Estrellas que, lejos de quedarse en las nubes, han bajado para empatizar con nosotros y regalarnos grandes momentos.

No olvidemos que, tanto ellos como nosotros, estamos haciendo nuestro trabajo. Así que cuanto más fácil nos lo pongamos, mucho mejor. Esta semana, Kate Winslet ha demostrado ser una auténtica profesional al tranquilizar a una joven periodista que estaba a punto de hacer su primera entrevista. La calma y empatía de la actriz de Titanic han enamorado al mundo entero, demostrando que, además de ser una de las grandes estrellas de Hollywood, es un ser de luz.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023

Gracias a este vídeo, algunos de los presentadores y redactores de LOS40 nos hemos puesto nostálgicos y hemos querido recordar aquellos entrevistados que dejaron de ser estrellas para ser personas en nuestras entrevistas. Os dejamos algunas de nuestras experiencias.

Alejandro Sanz por Cristina Zavala

Recuerdo que nada más entrar en LOS40, allá por el año 2000 , me propusieron ir a Miami a entrevistar a Alejandro Sanz. Era mi primer viaje internacional para hacer una entrevista de este calibre. Por aquel entonces lanzaba El alma al aire, la continuación de Más. Los nervios eran evidentes porque con semejante expectación todo lo que giraba alrededor suyo se miraba con lupa. Las entrevistas eran individuales en una mansión de esas de Miami que tanto impresionan. Allí llegué yo con mi libretita y un séquito pendiente de cada paso que daba. Pero él rompió el hielo ofreciéndome algo de beber. Recuerdo que abrió una botella de vino blanco y eso relajó el ambiente. Para él sería normal, pero para alguien que había logrado entrar en el equipo de LOS40 hace nada y quería estar a la altura, era todo un reto.

Alejandro Sanz / Getty

La charla fue fantástica, simpático y entregado, como es él. Y al final, salió conmigo al embarcadero para enseñarme esas maravillosas vistas a la bahía y seguimos con una charla más informal sobre lo mucho que le gustaba salir con la moto de agua. Cuando le dije que nunca había probado una, me invitó a pasarme al día siguiente para probar. No lo hice, pero me marché con el buen sabor de boca que te deja un artista que baja al suelo para hacerte sentir cómoda. Luego llegaron muchas más entrevistas que me dejaron claro que, Alejandro, siempre rema a favor.

Zahara por Alberto Palao

Una de las entrevistas que recuerdo con más cariño fue la de Zahara. La cantautora se encontraba en plena promo de su disco Puta y me concedió una entrevista vía Zoom. En tiempos de pandemia, aquella aplicación de vídeo se convirtió en la principal herramienta de comunicación entre los artistas y los medios. Acostumbrados a la cercanía del cara a cara y de la conversación pre entrevista, el zoom quitaba parte de la magia de los encuentros con los entrevistados. A diferencia de otras charlas que había tenido por zoom con otros artistas durante la pandemia (que puedo asegurar que fueron muchas), la de Zahara fue mi favorita.

Me animó a que me tomase el café con ella

Zahara / Getty

La cantante me recibió con la cámara puesta, con ropa cómoda y una infusión recién hecha. Me animó a que me tomase el café con ella que tenía detrás de mi ordenador y que conversáramos. Sin prisa por terminar, hablando durante una hora, Zahara mostró toda la empatía del mundo, convirtiendo la entrevista en una charla apasionante de música entre dos colegas. Un auténtico regalo de entrevista.

Charlie Puth y Coldplay por Cristina Regatero

En octubre de 2019 tuve la oportunidad de entrevistar a Charlie Puth en París y creo que fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido hasta el momento con un artista. Por aquél entonces, Charlie Puth estaba sacando singles sueltos cuando hacía un año que había lanzado su disco Voicenotes. El estadounidense hizo un pequeño showcase y programaron para él una mañana de entrevistas en la ciudad del amor, así que fui hasta allí para hablar con él de ese nuevo proyecto y así poder verle en directo. Charlie me recibió una mañana bastante fría en un hotel de lujo en París, de hecho, su equipo de la discográfica me contó que me iba a recibir en su propia habitación. Y así fue, después de esperar bastante rato, subí a la habitación en cuestión acompañada de una persona de la discográfica y el propio Charlie Puth me abrió la puerta de lo que parecía ser una suite. Me saludó súper amable, estuvimos charlando un rato mientras preparaban la cámara y el set. En ese momento ya me pareció muy educado y alguien muy interesante. Empezamos a hablar de música, referencias, de París... Realmente parecía interesado por la promo de su música, lo cual es algo que muchos artistas no llevan tan bien. Me respondió a todo con mucho humor, se prestó al pequeño juego que le propusimos y fue una entrevista bastante larga porque estaba muy cómodo. Recuerdo que me invitó al showcase antes de despedirnos y hasta me reconoció en el momento del concierto, así que me alegré bastante de haber podido conocer a un artista tan completo y humano. Sin duda, una de las mejores experiencias a nivel personal con un artista.

En 2021 la banda británica Coldplay sacaba su single Higher Power, el adelanto del que iba a ser su disco 'Music of the Spheres'. Un álbum un poco extraterrenal que ya venía resumido en esa nueva canción de la que pude hablar largo y tendido con Chris Martin y Jon Buckland. Ambos me recibieron en un formato junket por Zoom pero fue como si estuviera allí. Nada más verme tuvieron una inmensa amabilidad a la hora de saludar, incluso Chris habló un poco en español para que yo me sintiera más cómoda. Para mí era la banda más importante que había tenido delante y tenía bastante tensión pero gracias a ese gesto, conseguí apaciguar los nervios y era como si estuviese en el salón de mi casa. Siempre me respondían diciendo que les estaba haciendo buenas preguntas y acabaron dándome las gracias porque yo había sido muy simpática y dulce con ellos. Jamás olvidaré el "you're so sweet" de Chris Martin antes de colgar la videollamada. Una de las entrevistas más completas, sinceras e interesantes que he podido hacer.

Alejandro Sanz por Óscar Martínez

En la alfombra roja de LOS40 Music Awards entrevisté a Alejandro Sanz. Tenía mil preguntas preparadas, pero al verle pasé del guion y le dije que le veía feliz, contento y muy en paz. Me dijo que había dado en el clavo y empezamos a hablar de la vida con muy buen rollo delante de miles de personas. Fue un momento mágico.

Tiësto por Juan Ignacio Herrero

De los nervios de mis primeras entrevistas ni me acuerdo pero por suerte pude ser testigo y co-protagonista de la primera del que por entonces era mi compañero de redacción y ahora es director digital de las Cadenas Musicales de Prisa Radio Sergio Figueiras.

Fue ni más ni menos que en un viaje exprés de 36 horas a Amsterdam en el que apenas pudimos dormir al asistir a una sesión en el aeropuerto del neerlandés DJ Tiësto hasta la madrugada. La tarde antes de la 'pinchada' teníamos entrevista concertada con él pero, como siempre sucede con las grandes estrellas, todo iba tan retrasado que se acercaba la hora del show y parecía que nos iban a cancelar la entrevista. Además, veíamos pasar a otros compañeros con trípodes, luces LED, micros de corbata y de pértiga... y después mirábamos nuestra minicámara sin micro y rezábamos para no meter la pata y hacer el ridículo.

Tiësto en 2021 / Taylor Hill/Getty Images

Una estrella que pasó del olimpo de los dioses de la música electrónica a tocar tierra para ser entrevistado por dos polluelos

La forma en la que Tiësto nos atendió y nos hizo partícipes de la entrevista nos sorprendió. Una estrella que pasó del olimpo de los dioses de la música electrónica a tocar tierra para ser entrevistado por dos polluelos veinteañeros sobrepasados por el protagonista. PD: La entrevista de Sergio, top; mi grabación, un desastre.

Villano Antillano y Sofía Reyes por Laura Coca

A Villano Antillano la entrevisté dos veces. La primera de ellas fue vía Zoom, ya que la pandemia aún no nos había liberado del todo. Me hizo sentir como si hablase con una amiga que se ha ido a vivir a Puerto Rico. Con un trato tan cercano y con palabras tan sinceras que no pensaba que pudiese superar cualquier otra entrevista que hiciese. Pero mi sorpresa llegó cuando en 2022 nos volvimos a encontrar. Esta vez ocurrió en el estudio de LOS40 Urban. Igual: cercana y sincera. Me sentía cómoda, a gusto. De hecho, al terminar, me preguntó cuáles eran mis planes para el fin de semana, y que una "chica talentosa" tenía que tener también su descanso. ¡Viva 'La Villana'.

¿Alguna vez has visto ese meme de Spiderman en el que se encuentra con su doble y se señalan? Así me sentí yo con Sofía Reyes. Lo que se ve frente a la cámara del contenido que grabé con ella en LOS40 Urban es lo que se ve detrás de ellas. Tan simpática, cercana y natural... Pero lo que no sabía es que acabaría sintiéndome tan identificada con ella. Durante la grabación, ella me habló de sus gatos y yo de la mía. Cuando la cámara dejó de grabar, se acercó a mí para que le enseñase fotos de mi "peludita". ¡Se convirtió en mi nueva mejor amiga artista!

Beret por David Álvarez

Pues uno que siempre me da muy buen rollo entrevistar es Beret. Recuerdo especialmente una entrevista que hicimos durante la pandemia mediante videollamada. Además de reírnos un montón, que falta hacía en aquel momento, y de hacerme un tour por su casa, donde por cierto tiene muy bien colocado su premio LOS40, al acabar nos tiramos como 20 minutos más contándonos nuestras rutinas de pandemia y rayadas varias. Da gusto cuando el trabajo deriva en cosas así más personales que finalmente te permiten conocer mejor al artista. Y Beret es un personajazo de 10.

Álex González por Paula Hergar

En un corrillo con Álex González, cuando presentaba El Príncipe en Telecinco, estábamos periodistas de varios medios y de repente una chica muy joven le preguntó por la reciente ruptura del actor con su novia de aquel entonces. Él no quiso contestar y ella no pudo reprimir las lágrimas. Al verla, él se preocupó y ella le contó que estaba haciendo las prácticas de periodismo en un medio del corazón y le habían obligado a preguntar por eso pero ella se sentía muy incómoda. Él la abrazó y con una sonrisa le dijo: "Yo sé perfectamente que ese es tu trabajo y el mío es el de responder o no. No te preocupes. No me ha sentado mal, tú tampoco te sientas así". Fue muy tierno.

Tom Holland y Jeff Goldblum por Javier Rodrigo

Tom Holland (con 'Uncharted'): Apenas había entrado al set cuando él gastó 10 segundos en beber agua. Vino corriendo, se sentó y se disculpó en español por tardar medio minuto por beber agua (dijo "uno momento, por favor... Gracias"). Después de eso, y antes de empezar, dijo que le encantaba mi chaqueta.

Jeff Goldblum se pasó toda la entrevista llamándome 'Harry' porque entendió mal mi nombre. Como teníamos poco tiempo, no le corregí, y en vez de comenzar la entrevista empezó a contarme que su padre se llamaba también Harry, pero su abuela le llamaba de otra manera, aunque al final se quedó con un apodo. La anécdota se extendió por dos minutos. Al final no me pude resistir y le dije que me llamaba Javier, como Javier Bardem (sabía que había muchas posibilidades de que fuera el único Javier que conociera) y fue entrañable: "Oh, Jjjjavier, y yo he dicho Harry, y he empezado con el tema de mi padre... ¡Javierrrrr! Deberías haberme parado".

Jeff Goldblum en la premiere de 'Isla de perros' / Theo Wargo/Getty Images

Después, me dijo que amaba a Bardem y se giró a su compañero de reparto, también presente en la entrevista, para contarle una anécdota reciente con él. El equipo de vídeo estaba de los nervios porque nos sobrepasamos bastantes minutos y podíamos descuadrar todas las entrevistas, pero aun así se tomó su tiempo para despedirme en condiciones, y por supuesto, por mi nombre.