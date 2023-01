Las canciones de Taylor Swift, Rihanna o Lady Gaga no han podido superar a la mejor de los Globos de Oro 2023

RRR es una de esas películas de Bollywood que ha conquistado Hollywood, sobre todo, por su banda sonora. La historia nos sumerge en 1920 cuando Alluri Sitarama Raju (Ram Charan) y Komaram Bheeem (N. T. Rama Rao Jr.) se conocen tras rescatar a un niño de un accidente.

Uno es un policía británico y, el otro, un héroe de la selva que quiere rescatar a una joven secuestrada. Se hacen amigos sin saber que las lealtades de cada uno de ellos los conduce a una enemistad.

Más allá del argumento, la cinta ha impactado por su banda sonora. Naatu Naatu es uno de los temas centrales cuyo videoclip se grabó en 2021 frente a la residencia oficial del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski.

Bollywood se impone

Pues bien, esa canción, compuesta por Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ha sido galardonada con el Globo de Oro a la mejor canción original este 2023.

Ha logrado imponerse a grandes estrellas que en un principio parecían más predestinadas a llevarse el premio. Taylor Swift estaba nominada por Carolina de La chica salvaje. Rihanna competía con Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever y Lady Gaga por Hold My Hand de Top Gun: Maverick.

Se sumaban a la lista Roeben Katz y Guillermo del Toro por Ciao Papa, su tema para Pinocho. Pero ni las tres super estrellas, ni el director tan laureado en Estados Unidos, acabó la noche con premio. Sí lo hicieron los compositores de este tema para RRR: “Ni salsa, ni flamenco, Naatu”.

Está claro que este año no podrán tachar a estos premios de falta de diversidad o de racismo como ha ocurrido en años anteriores provocando multitud de polémicas.

En cuanto a la mejor banda sonora, el premio se lo ha llevado Justin Hurwitz por su trabajo para Babylon, dejando sin estatuilla a veteranos de estas galas como Alexandre Desplat (Pinocho) o John Williams (The Fabelmans).