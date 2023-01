The Fabelmans, Yellowstone, Tar y las demás: dónde ver las películas ganadoras de los Globos de Oro 2023

Un año más, el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hils ha sido el lugar elegido para celebrar la tradicional gala de los premios del cine y la televisión: los Globos de Oro 2023. Una noche en la que Los Fabelman y Almas en pena de Inisherin fueron las grandes protagonistas en la 80º edición de esta gala. Para Steve Spielberg es la octava estatua que recibe en los premios que se consideran la antesala de los Óscar y que fueron entregados este martes 10 en Los Ángeles.

Desde la alfombra roja hasta la gran ausencia de Zendaya en los premios. Una noche espectacular para los cinéfilos. Ahora que ya han tenido lugar los galardones, es el momento de sentarnos en el sofá con palomitas y ver todas las películas y series vencedoras. Muchos de estas producciones ya están disponibles en cines o en las diferentes plataformas de streaming. Estas son las películas que han arrasado en la gala y los sitios donde se pueden ver:

¿Dónde ver las películas ganadoras de los Globos de Oro 2023?

Lista oficial de los ganadores en la histórica 80ma edición @Goldenglobes 2023. ¡Felicitaciones a todos los nominados!https://t.co/NASCsAHPks pic.twitter.com/jvJb4attBK — Globos de Oro (@globosdeoro) January 11, 2023

'The Fabelmans'

La película estadounidense dirigida por Steve Spielberg consigió el galardón a la 'Mejor Película de Drama' tras enfrentarse a grandes taquillazos como Avatar: The Way of Water, Tar o Elvis. A este reconocimiento se le unió el premio a 'Mejor Director' dirigido a Steve.

Se trata de un drama de 151 minutos de duración que trata de la propia infancia y juventud de su directos. Está ambienta en los años 1950 y principios de los 60 y durante estos años se desarrolla la historia de un niño de Arizona que descubre un secreto familiar devastador. The Fabelmans estará disponible el próximo mes de febrero en nuestro país, por lo que aún habrá que esperar un poco para disfrutar de la historia.

'Pinocchio'

Guillermo del Toro con su película Pinocchio ha conquistado, sin duda, el corazón de los más pequeños. Así ha conseguido alzarse con el premio a la 'Mejor Película Animada'. El cineasta le ha dado una vuelta al clásico cuento de la marioneta de madera y ahora ha cobrado vida. A finales del mes de enero estará disponible en Netflix para todos los públicos.

'Argentina 1985'

Argentina 1986 está inspirada en la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, una historia real en la que se atreven a investigar y perseguir la dictadura militar más sangrienta de Argentina en 1985. La cinta, coronada como 'Mejor Película de habla no inglesa' ha estado varios meses disponible en nuestro país y ahora ya está en Prime Video.

'Elvis'

Austin Butler recibió el premio a 'Mejor Actor de Drama' por Elvis. Una película que trata de la vida y la música del mismo Elvis Presley en su relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager. La historia abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato. Esta historia ya está disponible en HBO Max.

'Yellowstone'

La serie televisiva creada por Taylor Sheridan recibió el prmio al 'Mejor actor principal en serie de TV' gracias a Kevin costner. La serie americana lleva disponible desde 2018 y está disponible en Paramount+ .