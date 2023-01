Se filtra la que podría ser la letra de la 'BZRP Music Session 53' de Bizarrap y Shakira

Se viene temazo y de eso no hay duda. La colaboración entre el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira era un secreto a voces desde hace semanas y en solo unas horas será un hecho palpable al alcance de todo el mundo. Sin embargo, aunque los fans de ambos y los amantes de la música urbana en general están espectantes sobre qué es lo que estos dos grandes artistas han preparado juntos en el estudio, el hecho de que la cantante de Barranquilla no haya dejado de incluir indirectas a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, en las letras de sus últimas canciones, ha hecho que el interés por los versos de la que será la BZRP Music Session #53 sea todavía mayor que el que en su momento hubo por el tema que Residente le dedicó a J. Balvin.

Y es que después de que las letras de Te Felicito y Monotonía impactasen directamente en la persona de Gerard Piqué, todo apunta a que la sesión con Bizarrap también incluirá alguna que otra 'tiraera' dedicada al ex central de F.C Barcelona. Y es que, según las filtraciones que han empezado a circular por las redes sociales, parece que la colombiana ha echado mano de lo que mejor se le da, la música, para plasmar sus sentimientos.

Según la web Genius y diversas cuentas música y farándula de las diferentes redes sociales, entre los versos de la Session 53 de Bizarrap se encontararían frases tan duras como estas:



Una loba como yo no está pa' tipos como tú —A ti te quedé grande— Por eso estás con una igualita que tú, Oh-oh, oh-oh.

Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique - Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques - Entendí que no es culpa mía que te critiquen - Yo solo hago música, perdón que te salpique.

Una dura declaración de intenciones



Si esta filtración se confirma podemos esperar que la canción de Shakira y Bizarrap sea una verdadera declaración de intenciones por parte de la colombiana, que parece que ha querido dejar claro que en lo suyo con Gerard Piqué no hay vuelta atrás. De hecho, según se desprende de estos pocos versos, la autora de Chantaje y Hips Don't Lie parece tener claro que, para ella, la música es su vida y su principal modo de expresión. Shakira es una artista de los pies a la cabeza y nada apunta a que vaya a dejar de incluir referencias a su vida personal en sus próximas canciones. Por mucho que le pese a Gerard Piqué y a su entorno y aunque esto le "sal-Pique".

¿A caso no es exactamente esto lo que hace cualquier músico? ¿Plasmar la vida en sus letras y acercar y ayudar así a sus fans a empatizar con sus propios sentimientos?

¿Tú qué piensas? ¡Te leemos en las redes!