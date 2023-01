Jessie J comparte sus primeras semanas de embarazo, desnudo incluido: “Estoy tan feliz y aterrorizada”

La vida es felicidad pero también sufrimiento, dolor, emoción, alegría, pena, tristeza... Todo ello lo ha vivido en primera persona Jessie J en el último año y medio. La artista británica sufrió un aborto en 2021 teniendo que refugiarse en la música para intentar mitigar su pérdida. 2023 parece que podría devolverle la sonrisa tras desvelar que vuelve a estar embarazada.

La solista británica pasó por la peor experiencia de su vida hace poco más de un año y ahora ha resumido sus primeras semanas de embarazo, desnudo incluido, totalmente feliz pero también fuertemente atemorizada por lo que pueda suceder en el futuro.

"Estoy tan feliz y aterrorizada de finalmente compartir esto... Por favor, séd amables conmigo 🫂 Honestamente, vuestra chica solo quiere llorar muchísimo en público en un traje de gato comiendo un pepinillo cubierto de chocolate sin que nadie le pregunte 🙅🏻 ♂️" publicó la intérprete en su cuenta oficial de Instagram.

A través de su perfil hemos podido ver cómo da positivo su test de embarazo, sus primeras ecografías, sus primeras fotos con la barriguita e incluso su primer desnudo integral para mostrar cómo su cuerpo va cambiando poco a poco.

En este primer trimestre que Jessie J está viviendo de embarazo parece estar pasando por todos los síntomas de embarazo conocidos: náuseas, cambios de humor, antojos con pepinillos y chocolate, sueño y cansancio...

"Ayer por la mañana me reía con una amiga preguntándome cómo iba hacer mi concierto en Los Ángeles al día siguiente sin decirle a mis fans que estaba embarazada. Por la tarde, me daba miedo la idea de hacer el concierto sin derrumbarme" explicaba Jessie J al comienzo del comunicado donde confirmaba un aborto espontáneo. "Seguro ya lo saben, estoy demasiado triste. Obviamente me dijeron hace mucho tiempo que no podía tener hijos pero me resistía a creerlo. No creo en las mentiras. Decidí tener un hijo por mi cuenta y por milagro funcionó por un poco de tiempo pero ayer... ayer fue horrible. Es interesante las cosas que dice la gente en momentos como estos. Algunos me felicitaron porque no leyeron la descripción y eso me hizo reír. Pero este año ha sido, por mucho, el más difícil que he tenido que atravesar. En diciembre del año pasado perdí mi oído, luego perdí mi voz, lo cual fue horrible porque no sabía quién era si no podía cantar. Y ahora perdí a mi bebé. Y sé que voy a estar bien porque no hay más que elegir la vida que uno quiere vivir".

Ahora Jessie J tiene una nueva vida creciendo en su interior y miles de personas en todo el mundo le han dado sus mejores deseos en las redes sociales para que todo le vaya bien como Ruby Rose, Kelly Rowland, Rita Ora, Ellie Goulding...