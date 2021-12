Así sonará la casa de Jessie J esta Navidad (y la tuya si quieres)

Jessie J presentó en 2018 su quinto álbum de estudio. Un trabajo totalmente diferente dentro de su discografía puesto que se trataba de un disco navideño. Hasta la fecha se trata de su último proyecto musical y la cantante ha querido recordarlo en estas fechas tan festivas que serán duras para ella.

La británica ha creado una completa playlist compuesta por una treintena de canciones entre las que figuran algunas de las colaboraciones que realizó con productores como David Foster, Darkchild, Babyface, Rodney Jerkins, Jimmy Jam o Terry Lewis.

Santa Claus is comin' to town, Man with the bag, Rockin' around the Christmas Tree, Jingle Bell rock, Rudolph the red-nosed reindeer / Jingel Bells, Let it snow, Winter wonderland, The Christmas Song, This Christmas Day, White Christmas o Silent night son algunos de los temas navideños (o villancicos si así lo preferís) que sonarán en la casa de Jessie J en estas navidades.

Pero la artista no recomienda sólo sus canciones para estos días sino que ha elegido una preciosa colección de canciones para mantener al máximo el espíritu navideño. La artista ha elegido canciones de artistas como Mariah Carey, Ariana Grande, Justin Bieber, Whitney Houston, Celine Dion o The Whisper, entre otros.

Clásicos de la música navideña y también clásicos contemporáneos además de apuestas recientes de grandes artistas de la escena británica o estadounidense. Si quieres que en tu cena navideña haya una banda sonora a tu medida, echa un vistazo a su selección.

Y es que la música es un elemento fundamental que no puede faltar en ninguna reunión familiar. Aunque este año los encuentros se complican, siempre hay una excusa para poner a todo volumen esa playlist que nos evade completamente a un momento y lugar determinados.

En LOS40 estamos de celebración navideña, y por eso te hemos traído esa lista de canciones perfecta para reproducir desde ya en cualquiera de tus dispositivos. Llega nuestra playlist XMAS Hits 2021. Puedes escucharla en la sección Directo de la app de LOS40.

Este año, deja que la música inunde de magia y color tu Navidad. Con las celebraciones familiares a la vuelta de la esquina, te proponemos una playlist perfecta para acompañarte a ti ya los tuyos a la mesa los próximos días 24 y 25 de diciembre, pero también durante el resto de las fiestas.