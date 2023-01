Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casan y eso nos lleva a preguntarle a un experto: Volver con un ex, ¿sí o no?

Tamara Falcó ha asegurado que está ilusionada y enamorada y que habrá boda antes de que termine el 2023. Es su particular milagro de Navidad después de haber acabado el año anterior con su ruptura con Íñigo Onieva tras hacerse pública su infidelidad durante un festival justo el día después de anunciar su compromiso.

Muchos ponen en cuarentena esta reconciliación porque aseguran que no es tan fácil cambiar a alguien y que, si Onieva ya la ha engañado y mentido, lo volverá a hacer. Ella cree, sin embargo, que compensa sufrir por amor.

Sobre las segundas oportunidades hay distintos posicionamientos. Nosotros hemos recurrido a un psicólogo especializado en vínculos que tiene presencia en medios de comunicación y llevó al teatro, Terapia en Escena, las parejas tienen que aprender a pelearse. Sebastián Girona asegura que hay que tener en cuenta varios aspectos.

“Volver con tu ex no es una mala idea”, dice de entrada para tranquilidad de la pareja mediática que ha decidido volver. Claro que añade un condicionante: “Sin embargo, una de las cuestiones para que funcione es que pase un tiempo antes de volver a estar juntos. No solo es importante que transite ese tiempo, sino qué hacemos durante este periodo que hemos estado separados”. Habrá que ver si el tiempo que ha dejado esta pareja entre su ruptura y su reconciliación ha sido suficiente.

“Es como cuando haces una reunión en casa y al irse los invitados hay que limpiar un poco el desorden. En pareja, al separarnos tenemos que revisar nuestras cosas y ordenarlas, ya sea para comenzar una nueva historia o volver con tu ex. Es algo que tienen que hacer las dos partes, aunque uno de los dos que tenga más responsabilidad, para que la vuelta sea diferente”, explica sobre lo que él denomina ‘baldear el corazón’.

El que se va por egoísmo, vuelve por egoísmo

Sebastián Girona asegura que hay que tener en cuenta qué motivó la ruptura. Hay un dicho que dice que el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen y Sebastián siempre hace la adaptación psicológica de ese dicho: “El que se va por egoísmo, vuelve por egoísmo. Es decir, el que se va pensando solamente en lo que necesita esta persona, vuelve pensando solamente en lo que necesita. Si es así, el pronóstico no es bueno”, señala.

Volver debe ser gradual

Para las parejas que deciden volver a darse una oportunidad como es la que forman Tamara e Íñigo, les aconseja hacerlo de manera gradual. “Quedar una primera cita con tu ex, no es volver, sino comenzar a volver a estar juntos. Esto moldea las expectativas si no funciona. Volver con un ex implica cambios, algo tiene que ser diferente, seguimos siendo las mismas personas, pero tiene que haber un escenario distinto: cambiar los muebles de la relación, pintar, refrescar el vínculo, porque si todo sigue siendo igual, las cosas seguirán de forma parecida”.

La infidelidad es un síntoma de la pareja, no un problema central

La infidelidad es la causa de muchas rupturas, y también la de Tamara. Girona asegura que “una pareja después de una infidelidad puede empezar a mejorar, aunque es una situación que no es fácil. La infidelidad es un síntoma de la pareja, no un problema central. Si tenemos fiebre, detrás de esta fiebre puede haber varias enfermedades, hay que analizar cuál es la enfermedad y qué la ha producido. La infidelidad suele ser una fiebre que la pareja tiene y detrás de ella hay un montón de cosas que se venían incubando y que aparecieron. Tras este momento traumático, como pareja, podemos revisar qué cosas han pasado para tener la oportunidad de mejorar”.

Después de una infidelidad puede mejorar nuestra vida sexual

Muchos recurren a la sexualidad para intentar hacer ese cambio necesario. “Después de un momento traumático, como conocer una infidelidad, algunas veces la otra persona trata de mejorar sexualmente con una lectura bastante lineal de lo sucedido, proponiendo nuevas cosas en la pareja. A veces estas cosas si se leen a la ligera se pueden enfadar, por eso es importante resaltar que esto sucede en ciertos casos, no pasa siempre y no es sencillo”, expresa el psicólogo.

No sabemos si Tamara e Íñigo habrán tenido todo esto en cuenta, pero son consejos que más de uno podrá tener en cuenta si está pasando por esta situación.