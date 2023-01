El 2022 podría calificarse como el año del desamor. Las rupturas se fueron sucediendo semana a semana y hasta las parejas que parecían más consolidadas acabaron de un día para otro. Y claro, algunas muy mediáticas de las que no se ha parado de hablar.

En algunos casos se ha optado por segundas oportunidades como en el caso de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. En otras, ya se ha buscado sustituto, como el caso de Laura Escanes que comenzaba el año confirmando nueva relación con Álvaro de Luna tras romper con Risto Mejide.

Y otras, hablamos de Aitana, están ahí, ahí, generando titulares sobre sus amigos del alma, háblese de Sebastián Yatra, tras su ruptura con Miguel Bernardeau.

Mujeres empoderadas

El caso es que la vida sigue y como bien decía hace unas horas Escanes en su twitter: “LAS MUJERES YA NO LLORAN ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨”.

LAS MUJERES YA NO LLORAN ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ — Laura Escanes (@LauraEscanes) January 12, 2023

Curiosamente lo escribía justo después de que Shakira lanzara su sesión con Bizarrap que todo el mundo ha interpretado como una tiraera a Gerard Piqué y en la que dice esa frase: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Una tiraera que deja atrás aquella de Residente a J Balvin. Y es que cuando la cosa va de desamor, a todos nos llega porque, ¿quién no ha sufrido por eso?

Así que, todo apunta a que, si el año pasado fue el de las rupturas, este año va a ser el de las venganzas. Y si Shakira se ha desahogado en su nuevo tema que muchos ya vaticinan que va superar las millonarias cifras de la sesión de Quevedo, ya hay quien piensa en sucesoras.

Nueva sesión

Y claro, si echamos un vistazo a las redes sociales hay varios nombres que se sugieren como posibles nuevas partners in crime para Bizarrap, porque hay mucho ex al que dedicar sesiones. Y un nombre que sobresale por encima del resto es el de la influencer.

En el estreno de El desafío parece que vamos a verla tocar la batería, puede que no sea más que el comienzo en su futura carrera musical y quién dice que no acabe al lado del argentino. Desde luego, muchos lo ven. Y si no es con sesión propia, por lo menos en el remix de la colombiana.

De momento, vamos a disfrutar con el temazo de Shakira.