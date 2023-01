Las mejores reacciones a la canción de Shakira y Bizarrap cargada de indirectas: "¡Grítalo, reina!"

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú". Esa fue al frase clave con la que Shakira lanzó, a través de las redes sociales, su primera indirecta; una sutil sugerencia con la que anunciaba el lanzamiento de su nuevo tema en colaboración con Bizarrap que en tan solo unas horas ya ha superado los 4 millones de visualizaciones en YouTube.

Ha sido en la madrugada de este jueves cuando Bzrp Music Sessións, Vol.53 ha salido a la luz y son muchos los curiosos que se han mantenido en vela esta noche ansiosos de escuchar el primer tema entre la colombiana y el argentino.

Después de escuchar los anteriores temas de la cantante de Barranquilla, Te Felicito y Monotonía, los seguidores ya estaban caninos por ver qué otras indirectas lanzaba Shakira contra su ex, el futbolista Gerard Piqué. Aunque nadie parecía estar preparado para los dardos que la artisa ha lanzado no solo contra el el deportista, sino contra su actual pareja, Clara Chía.

Aquí recopilamos algunas de las mejores reacciones de los usuarios ante el que es, sin duda, un temazo entre Shakira y Bizarrap.

Ibai Llanos, ante lo nuevo Shakira: "Descanse en paz.."

No ha sido un lanzamiento cualquiera y eso se notaba. Por eso, ante un evento de tal calibre, el streamer Ibai Llanos ha querido estar a la altura de las circunstancias y ha abierto un directo con su reacción a Bzrp Music Sessións, Vol.53.

"¿Va a ser rollo indirecta, verdad?", soltaba el youtuber de forma irónica en su directo. La respuesta la tuvo poco después con el lanzamiento del nuevo tema. En este caso, las indirectas han pasado a dardos directos y sin confusión.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Pero una de las reacciones de Ibai Llanos que se han hecho más virales ha sido en el momento en el que Shakira menciona 'clara-mente' a la nueva pareja del futbolista.

Tras eseuchar la canción completa, el youtuber aportó su crítica particular asegurando que se trata de un "temazo": "Descanse en paz Gerard Piqué…(...) Estoy flipando, os lo digo de verdad. No es por sobrerreaccionar, ni YouTube, ni ostias. Os lo digo como si fuerais mis colegas que están en el salón. He flipado".

"Es verdad que no es comercial, rollo: "quéeedate". Porque esto es darle a una persona ostias, pum, pam, pim”, añadió Ibai Llanos.

Otras seacciones a la colaboración de Shakira y Bizarrap

Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme. — Auron (@auronplay) January 12, 2023

Muchos tuiteros se han sumado a jugar con la ironí. "Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo", comentaba el streamer AuronPlay.

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

Alejandro Sanz, Aitana o Lali Expósito son otras de las estrellas que se han sumado en el apoyo a Shakira tras esuchar lo nuevo con Bzrp.

Pero no todo ha sido un juego del despiste, sino que los usarios han apsotado por un humor algo más retorcido de lo habitual y los hay que ya están pensando en cómo será el obituario de Piqué tras escuchar la canción.

Ante otras indirectas más que directas hacia la actual pareja del futbolista —"Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena / Tiene nombre de persona buena / Clara-mente / Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh"—, Twitter mo ha querido dejar pasar la oportunidad: "Imagina ser Clara Chia con 9 años escuchando Waka Waka en el mp3 sin saber que en 15 años Shakira te dedicaria una canción tirando beef".

También están los que ya han califciado a Shakira como una auténtica "reina" no solo por hacer una infidelidad rentable sino por ser, además, tendencia número 1 en Twitter a nivel global.