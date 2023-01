Shakira crea el nuevo lema del empoderamiento femenino: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

“Las mujeres facturan” es trending topic esta mañana en twitter y hay una explicación. Sin duda, el tema del día va a ser la #Session53 de Bizarrap con Shakira. Una tiraera sin pelos en la lengua a Gerard Piqué con mención a Clara Chía. El mundo se ha paralizado para asistir a este momentazo que va, incluso, a eclipsar la tiraera de Residente a J Balvin o la sesión de Quevedo.

Laura Escanes compartí un tuit en el que podíamos leer, “las mujeres no lloran” y es que esa frase parece haberse convertido en el nuevo lema del empoderamiento femenino. Si juntamos las dos partes y leemos el verso entero: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, tenemos una de las frases que más se está reproduciendo en redes sociales.

Porque más allá de que este tema sea una venganza contra un ex por la infidelidad y ruptura posterior, es también un llamamiento a las mujeres. Una forma de empoderarse y no dejarse vencer por el dolor que causa una situación así.

Son muchos los que han recurrido a twitter para analizar esta frase que algunos dan por sentado que van a adorar las mujeres y van a criticar algunos hombres.

Shakira diciendo "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" representa un nivel de empoderamiento que no todo el mundo va a entender, unos cuantos hombres va a criticar y muchísimas mujeres vamos a agradecer.



Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

