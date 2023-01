Cristina Pedroche solo quiere amigos reales a su lado y tiene uno muy especial: “Es una persona única”

“Hoy después de muchos años he tenido un reencuentro con una persona muy especial”, informaba Cristina Pedroche en sus redes sociales. Eso sí, no ha dado nombres, pero ha compartido una reflexión que ha sido muy aplaudida.

“Y digo especial porque es especial para mí, pero también porque es especial en general. Es una persona única, de esas que según miras sabes que hay pocas en el mundo. Que a través de sus ojos te muestra una bondad, una sensibilidad y una inocencia preciosa”, añadía. Y claro, con semejante descripción todos queremos tenerla de amiga.

En cuanto al origen de su relación, también ha dado detalles: “Le conocí hace 13 años y al principio simplemente teníamos una relación cordial, de compañeros, aunque yo ya le admiraba muchísimo. Poco a poco fue naciendo una bonita amistad, aunque algo tímida”.

Como la vida misma, su relación ha sido una montaña rusa. “A los dos años nos perdimos la pista, nos alejamos y aunque hemos estado sabiendo el uno del otro por varios amigos en común, no ha sido hasta hace algo más de un año que volvimos a retomar el contacto”, seguía contando.

“Hoy nos hemos vuelto a ver en persona y al abrazarnos he sentido una seguridad pasmosa, me ha transmitido una paz increíble. Cuando hemos empezado a hablar me ha preguntado varias veces que como estaba yo, y solo por cómo formulaba la pregunta y me miraba sabía que le importaba de verdad. (Es una pena que me sorprenda que alguien me pregunte esto de verdad)”, confesaba.

“Cuando se ha ido me he quedado un rato como sonriendo de la buena energía que me ha dejado. Ahora estoy mucho más sensible y con los sentimientos a flor de piel y encontrarme con personas tan verdaderas me llena el corazón”, añadía en alusión a las hormonas revolucionadas a causa de su embarazo.

Amistad real

“Hay muchos tipos de amigos, pero yo ahora mismo solo quiero los que me miran de verdad, los que van más allá. No soy una persona que necesita 200 amigos y estar con ellos todo el día, pero sí que necesito que cuando esté con ellos, aunque sea una vez al año, sea de verdad. Yo ahora solo quiero relaciones reales. Para mí, las únicas que cuentan.❤️”, terminaba.

Y muchos se han quedado con las ganas de saber de quién hablaba mientras otros aplaudían su reflexión.