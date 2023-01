Tamara Gorro recurre al sexo para llevar a cabo un experimento

Tamara Gorro es una de esas mujeres que tratan de quedarse con lo positivo y que, pese a los malos momentos que ha vivido en el último año, no deja de compartir frases motivadoras para levantar el ánimo, el suyo, el primero.

Pero no siempre consigue que sus frases lleguen a todo el mundo y, por eso, ha querido probar algo para que la gente se detenga en esos mensajes de inspiración que quiere hacer llegar a todos.

Hemos visto el resultado de su experimento en un vídeo que ha grabado en el que podemos ver cómo pega un cartel en la calle con su frase y cómo la gente pasa de largo. Pero ha recurrido a algo de interés general para conseguir que la gente se detenga, el sexo.

Encima de su frase motivadora ha escrito en letras grandes y llamativas la palabra ‘sexo’ y así, ha conseguido que varios se detengan a contemplar su cartel.

Experimento

“Lo más importante, no es siempre lo que llama la atención. La frase, también os la dedico a vosotros”, escribía junto al vídeo. Y en sus stories explicaba un poco esta iniciativa, de dónde ha surgido y qué objetivo tenía.

“Cuando yo estudié con Jesús Hermida una de las cosas que me llamó mucha la atención y nos enseñó a todos los compañeros y a mí era que, una vez, perdió las gafas y nadie le encontraba las gafas. Cansado de no encontrarlas, un día empapeló la habitación y escribió: Sexo. Y debajo puso, ‘he perdido las gafas, por favor, si las veis, me las dejáis en el despacho’. Puso ‘sexo’ y en otro lado puso la palabra ‘gratis’ y con ese cartel, las gafas aparecieron en ese mismo día. Lo que nos quiso enseñar es que, poniendo una palabra llamativa, tú te paras a leerlo y yo he hecho ese experimento”, relataba.

“¿Qué es lo que quería? Que la gente leyera esa frase de motivación, pero si no ponía una palabra llamativa no se iban a parar y lo habéis visto, no se paran”, recalcaba.

Muchos se han asombrado, otros le han recordado que ese es un experimentado documentado hace mucho tiempo mientras que también ha habido quien le ha asegurado que si la gente se ha parado es porque estaba ella delante o porque la palabra ‘sexo’ estaba escrita en letras grandes y rojas, mientras que la frase estaba en negro y letra pequeña y pasaba más desapercibida.