Tamara Gorro muestra sus ojeras sin filtros ni make up: “Estaba preocupada”

El 2022 está dando mucho de qué hablar. Está siendo el año de las rupturas y de eso no hay quien diga lo contrario. Después de la separación de Laura Escanes y Risto Mejide, de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falco, la ruptura de Macarena García y Leiva o el reciente punto y final a la historia de Aitana y Miguel Bernardeau se suma la de Tamara Gorro y Ezequiel Garay.

La pareja lo ha intentado por activa y por pasiva y jamás podrán decir que no han luchado por su amor, pero, a veces, las cosas no salen como uno quiere. Tras darse una segunda oportunidad, medio año después han anunciado que su historia de amor había llegado a su fin.

Sin avisar y sin previo aviso nos dejaban a todos sorprendidos: "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos".

Un día después de anunciar la noticia, la Gorro aparecía en 'Y ahora Sonsóles', programa del que es colaboradora y contaba cómo se encontraba. Tamara, que tiene claro que no va a volver a repetir los errores que cometió en su primera separación "hablando de más", evitó a toda costa pronunciarse, aunque entendió y agradeció el compañerismo de los allí presentes.

Su cara más natural

Siguiendo con su rutina, Tamara también ha continuado con su carrera como influencer. Es en Instagram donde cuenta con su familia virtual, el apoyo al que siempre recurre y a la cual siempre ha mantenido al tanto de todos los pasos de su vida.

Tamara Gorro muestra sus ojeras. / Instagram @tamara_gorro

En estos días que no están siendo nada fáciles para ella, más aún con la presión de la prensa y con intentar seguir con su vida, su cara está pagando las consecuencias. Mostrando su naturalidad, Tamara ha querido compartir una foto de su rostro en la que se fotografió ayer sus ojeras: "Esta foto de aquí es la ojera de ayer. Me hice la foto porque estaba hasta preocupada, estaba morada", escribía. Una imagen en la que aparecía sin filtros ni make up y en la que ha asegurado que el poder del antiojeras es impecable.