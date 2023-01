Todos esperaban nuevas indirectas de Shakira hacia Gerard Piqué en su sesión con Bizarrap, pero nos hemos encontrado con muchas directas. Su tema es una venganza contra el ex futbolista y su nueva pareja, Clara Chía y eso ha generado un debate social del que todo el mundo participa.

Hay quienes lo entienden como un himno feminista. Quienes piensan que se trata de una buena terapia para superar una ruptura. Y también quienes piensan que tal vez es demasiado. Y entre unos y otros, están los que no saben de qué lado posicionarse.

Laura Escanes es una buena prueba de ese abanico de los que tienen dudas. Tras el lanzamiento de la sesión no tardó en compartir un tuit que recogía una de las frases que muchos han tomado como nuevo lema feminista: “Las chicas ya no lloran”.

Pero después de consultarlo con la almohada, esta noche le han surgido dudas que ha querido compartir a lo largo de la mañana en sus stories.

En un mar de dudas

“Después de analizar en mi cabeza la sesión de Shakira tengo ciertas dudas y os las resumo porque me he despertado parlanchina”, empezaba. Y lo analizaba en tres puntos.

#1. Me parece temazo, se pega y me gusta en general.

#2. Me quedé en shock cuando lo escuché ayer. Ha sido directo no, lo siguiente. Para mi gusto tal vez demasiado. No sé.

#3. Pienso en los hijos. Y eso es lo que me tira atrás… solo por intentar protegerlos a ellos porque ya tienen una edad en la que, evidentemente, les van a decir cosas en el colegio… o ellos pueden ver y escuchar y ser conscientes de toda la movida y toda la guerra que hay entre ellos (Y ya van 3 canciones)

“No sé, pequeñas conclusiones y reflexiones que van pasando por mi cabeza”, explicaba sobre todo lo que le ha generado esta canción de la que todo el mundo habla y que en tan solo unas horas ha logrado acumular cifras millonarias.

Laura Escanes, con muchas dudas. / @lauraescanes / Instagram

Entre la libertad de expresión y los daños colaterales

“También creo que los artistas y en este caso ella, cantante, escribe sobre cosas que siente o ha vivido y es su manera de comunicarse con sus fans. Nadie puede invalidar lo que ella ha vivido o sentido y es su manera de gestionarlo bla bla. Estoy de acuerdo”, reflexionaba sobre la libertad creativa. Y es que Shakira no es la única que se ha desahogado a través de la música. Tal vez otros no lo hayan hecho tan directamente, pero ella ha aprovechado el momento.

Claro que, como todo, Laura Escanes también ha encontrado el punto contrario, lo que no acaba de convencerle. “Pero a mí me vienen los niños a la cabeza todo el rato y creo que me hubiera evitado según qué cosas para no echar más leña al fuego. Que suficiente circo se ha montado ya. Creo que a veces es mejor callar por intentar proteger a los tuyos y a tu salud mental”, expresaba.

Aunque, por si quedan dudas, cerraba con una frase que lo dejaba claro: “Y dicho esto, voy a entrenar y a mover el culo a ritmo de Shak”.

Laura Escanes no pude quitarse de la cabeza a los hijos de Shakira. / @lauraescanes / Instagram

En las próximas semanas vamos a escuchar este tema hasta la saciedad. Bizarrap lo ha vuelto a conseguir.