Estas son las 5 nuevas parejas de ‘La isla de las tentaciones 6’, ¿veremos sus sueños rotos?

Todavía estamos asimilando el desenlace de las parejas que participaron en la quinta edición de La isla de las tentaciones cuando ya nos están anunciando la sexta edición.

De la última temporada, solo una pareja ha sobrevivido, la de Paola Manzoni y Andreu Martorell. El resto ha sucumbido a las infidelidades y malos rollos y han tomado caminos separados.

Ahora llegan cinco nuevas parejas dispuestas a pasar por lo mismo. Poner a prueba las relaciones en un paraje tan idílico como el de República Dominicana es como tocar el fuego, que lo más probable es quemarse. Pero ahí están, dispuestos a ver qué sucede.

Lydia y Manuel

El debate de la piña en la pizza siempre ha dado mucho de sí, incluso ha unido parejas como esta que encontró esa excusa para ponerse en contacto por redes sociales. Aunque él por aquel entonces tenía novia, no fue un obstáculo y acabaron iniciando una relación que ahora les llevará hasta la isla. Manuel asegura que a ella sí que no le ha sido infiel porque “es incomparable”. Veremos.

Álex y Marina

Los celos es uno de esos motivos que siempre ponen a prueba las relaciones y ha sido la excusa para varias parejas que han decidido ponerse a prueba en La isla de las tentaciones. Es el caso también de esta pareja. Marina confiesa que cuando él no mira coge su móvil para darle un repaso.

Llevan un año juntos y viven en Madrid y tienen claro cuál es su punto fuerte como pareja. “Lo que más me gusta de Álex es el sexo. No discutimos en ese momento y entonces es cuando mejor estoy”, asegura ella. “Es que yo creo que está solo conmigo por el sexo”, añade él.

Naomi y Adrián

Dicen que los sueños pueden hacerse realidad y es el caso de Naomi y Adrián, y de manera literal. “Una noche soñé que me liaba con él, estaba calenturiento el asunto, empecé a rayarme, a rayarme y los dos dejamos a nuestras parejas y dimos el paso”, cuenta ella.

Dejaron de ser amigos para ser novios y ahora aseguran que quieren tener hijos y formar una familia. “Si salimos de aquí fortalecidos, pedrolo”, añade él sobre su intención de casarse si sobreviven a la experiencia.

Alejandro y Laura

Esta pareja se conoció en el certamen de Míster España en el que él estaba participando. Ella tenía pareja por aquel entonces, pero le dejó por él, aunque sin saber que él se había besado con otra chica en ese mismo evento. Reconoce que lo pasó muy mal y que de ahí viene su desconfianza. Veremos si logra superarla en el programa.

David y Elena

Hoy en día Instagram es la red de contactos más prolífica que existe. Allí se conocieron David y Elena, aunque tardaron en dar el paso de conocerse en persona porque a él le daba miedo que la chica que tanto le gustaba no fuera tan guapa en las distancias cortas. Pero no pasó y surgió el flechazo real cuando estuvieron tú a tú. Se llaman así mismos Barbie y Ken y están convencidos de que son una pareja idílica. ¿Lo demostrarán en la isla?

David y Elena, los Barbie y Ken de 'La isla de las tentaciones 6'. / Mediaset España

Todavía no tenemos fecha de estreno, pero no tardaremos en volver a ver cómo sobreviven, o no, varias parejas a las tentaciones de un programa que tiene un alto porcentaje de rupturas.