Estos son los solteros y las solteras que irán de tentadores a ‘La Isla de las Tentaciones 6’

Todavía no se ha estrenado la nueva edición de La Isla de las Tentaciones y ya ha dado mucho de qué hablar. Primero por el vídeo de promo que no tardaba en hacerse viral tras desmayarse una de las participantes del reality en medio de una de las hogueras. Y, más tarde, por el adelanto de cinco minutos que Telecinco emitía para ir calentado motores. Sin dudas, podríamos decir que es una de las ediciones que no se ha estrenado, pero que ya ha causado mucho revuelo.

La Isla de las Tentaciones 6 ha renovado el formato y en estos nuevos capítulos del reality la emoción, la incertidumbre y la desconfianza serán los protagonistas. Este lunes 23 de enero a las 22:00 horas arrancará el programa con cinco nuevas parejas que pondrán a prueba su relación.

Una tarea nada fácil y menos con los tentadores que este año lucharán porque caigan en la tentación. El día a día en las lujosas villas, las románticas citas y las fiestas temáticas serán todo lo que necesiten para disfrutar de esta experiencia, ¿lo conseguirán?

Los solteros de la nueva edición de La Isla de las Tentaciones 6

1. Miguel

Miguel es un chico de 28 años que viene desde Málaga para darlo todo: "Soy futbolista, expero en ganar partidos y un auténtico partidazo", afirma.

2. Napoli

Napoli tiene 29 años y se dedica al mundo de la gastronomía, concretamente es pizzero, aunque tal y como afirma lo suyo es categoría "premium": "Ninguna masa está tan rica como la mía", reitera.

3. Yuismel

Desde Cuba y directamente hacia La Isla de las Tentaciones. El joven de 29 años se dedica al baile y tiene aires caribeños: "Soy una auténtica fiera cubana. Amante del baile... Con mucho rocecito", adelantaba.

Estos son los solteros de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ / Telecinco

4. Rayhang

El brasileño de 31 años que se gana la vida como modelo. Además tiene una gran experiencia en lucha libre y como defensa personal.

5. Fran

La música acompaña a cada día de su vida. El madrileño de 33 años es asesor financiero y esto lo combina con su faceta como DJ. Qué las chicas de la villa sigan su ritmo no será tarea fácil.

6. Cristian

Tiene 30 años y se dedica al mundo de la barbería: "La belleza es mi especialidad", asegura.

Estos son los solteros de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ / Telecinco

7. Manuel

Es la mezcla más explosiva de la isla. Este militar de 24 años tiene una madre venezolana y un padre gallego. ¡Imagínate!

8. Samu

Desde Soria y directamente hasta República Dominicana. Un deportista nato de 28 años. Su bien más preciado es su físico y se deja la piel en cuidarlo: "Me encanta mi cara, cuido mi cuerpo... y siempre consigo lo que me propongo".

9. Riccardo

Tiene 29 años y es de Ibiza y se dedica al mundo de la informática: "Las mujeres me gustan todas... pero mi debilidad son las españolas", explicaba afirmando que él es del mundo.

Estos son los solteros de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ / Telecinco

Las tentadoras de la nueva edición de La Isla de las Tentaciones 6

1. Yaiza

Yaiza llega desde Málaga a esta nueva edición. Tiene 22 años y se dedica al mundo del Kárate. Además, lo combina con su hobbie y también es tatuadora.

2. María

María también es malageña. Tiene 23 años y es estudiante de Derecho.

3. Victoria

Será la edición de este nombre. ¡Y es que hay dos tentadoras que se llaman así y sevillanas! Por un lado, esta Victoria de 28 años y maquilladora.

Estos son las solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ / Telecinco

4. Vicky

Por otro lado, Vicky, la segunda Victoria de la edición tiene 26 años y es comercial. Además de sevillana. Ole Ole.

5. Irene

De Madrid a Punta Cana viajará esta chica de 28 años y experta en Marketing. Pero no será la única que coja el vuelo desde la capital.

6. Jenny

También esta joven de 25 años viajará desde la capital. Se dedica al mundo de las Relaciones públicas.

Estos son las solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ / Telecinco

7. Aldana

Es de Madrid y tiene 24 años. Es Ingeniera de Telecomunicaciones.

8. India

India viaja directamente desde Paraguay hasta Punta Cana. Esta chica tiene 27 años y es diseñadora

9. Keyla

Tiene 21 años y llega desde Las Palma. Es modelo, aunque lo combina con el mundo de la interpretación. Además, es la primera trans en llegar a La Isla de las Tentaciones.

Estos son las solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ / Telecinco

Así quedaría conformado el equipo de solteros y solteras que harán peligrar las relaciones de las cinco parejas. ¿Podrán con su amor eterno?