Los propósitos de Robbie Williams para 2023: dos nuevos álbumes y un hotel de lujo en Dubai 

Los propósitos de Año Nuevo de Robbie Williams no pasan por dejar de fumar o perder peso (supuestamente, después de años luchando por dejar el tabaco, finalmente lo consiguió el 1 de Enero de 2019 cuando cambió los cigarros por el boxeo). Sus abundantes aspiraciones para este 2023 son otras y de lo más variopintas. El artista inglés ha revelado que ha escrito tantas canciones que quiere publicar, no uno, sino dos nuevos álbumes. También asegura que, entre otras cosas, está construyendo su propio hotel de lujo en Dubai. No sabemos si le dará tiempo a todo porque gran parte del año lo tendrá ocupado con el tour europeo con el que conmemora el 25º aniversario de su carrera en solitario (con LOS40 como emisora oficial en España). Además, seguirá rodando su biopic Better Man.

“Tengo dos álbumes que saldrán muy pronto”

El astro inglés no sufre el llamado 'bloqueo del escritor'. Según ha anunciado en su podcast ‘Robbie Williams Rewind‘, ha acumulado tal cantidad de nuevas composiciones que podría publicar varios álbumes. “Tengo dos álbumes que saldrán muy pronto”, adelanta el artista. Y continúa: “Tengo un baúl de cosas nuevas de Lufthaus (su proyecto de música electrónica junto a Tim Metcalfe y Flynn Francis). Podría hacer tres álbumes como Robbie Williams. Se han escrito cosas nuevas que te van a entusiasmar. Quiero sacar un álbum antes del verano”.

Parece que Robbie hace buenas migas con sus musas desde hace tiempo porque ya a principios de 2022 declaraba en The Sun: “Estoy constantemente escribiendo nuevas canciones. En tres días he escrito 27 canciones. Tengo material suficiente para cinco o seis álbumes”.

‘Rudebox 2’, Lufthaus o James Blunt: “Pero cambio con el viento”

Igualmente, Robbie ha avanzado que tiene otros proyectos entre manos. Quiere grabar la continuación de su LP Rudebox (2006), el disco que incluyó la colaboración de Pet Shop Boys y contó con la producción de Mark Ronson o William Orbit. “Me gustaría hacer un ‘Rudebox 2’”. Y apostilla: “Pero cambio con el viento”.

Sus intenciones con Lufthaus no las tiene claras: “No estoy seguro si habrá un álbum de Lufthaus. Estuvimos en Ibiza y todo el mundo enloqueció, el DJ dijo ‘Nos adoran, tío’. Estamos intentando averiguar qué entidad tiene Lufthaus en directo”.

Otro de los deseos para el nuevo año de Williams es “hacer más conciertos ‘Under the Radar’ (demos, caras B, rarezas)” porque prefiere cantar temas menos conocidos sobre el escenario. Si bien admite que “hay otras 17.000 personas que conocen Feel y She’s the one. Es jodidamente molesto que no pueda hacer Andy Warhol o Just want people to like me. Eso es lo que me gustaría hacer, pero estoy aquí para prestar un servicio”.

Además, ha expresado su deseo de escribir temas con James Blunt. “Quiero escribir con James. Nos hemos encontrado un montón de veces por casualidad este año. Siempre decimos que tenemos que hacer algo, pero rara vez coincidimos en el mismo sitio”.

“Estoy construyendo mi propio hotel”

Al margen de todos esos propósitos enmarcados en su carrera musical, Robbie Williams quiere ampliar su faceta de hombre de negocios. El multimillonario icono del pop acaba de dar a conocer sus planes de abrir su propio hotel. Pero no será en Reino Unido. El lugar elegido es Dubai, famosa ciudad de recreo de ricos y famosos, con sus imponentes rascacielos y sus islas privadas artificiales. El autor de ‘Angels’ ya ha puesto en marcha el resort y lo cuenta en su podcast: “Actualmente estoy construyendo mi propio hotel, así que podré hacer mis propios conciertos en mi propio hotel. Tengo la oportunidad de que mis sueños sean aún más grandes. He conseguido todo lo que he conseguido sin tan siquiera soñar a lo grande”.

“Tengo acceso a la gente solo con decir mi nombre y si tengo una buena idea, me respaldarán”, continúa manifestando en un episodio de sus archivos multimedia. “Así que estoy realmente entusiasmado con ese proyecto y hay montones de cosas que me apetece hacer ahora para ver si puedo llevar a cabo algo extraordinario. La idea del hotel es una de ellas. Es un proyecto excepcional y me sentiré orgulloso cuando ocurra”.

Robbie actuó en el Mundial de Fútbol de Qatar y se defendió de las críticas que le llovieron diciendo en il Venerdi: "Sería hipócrita que no lo hiciera. Cualquiera de los que están lanzando mensajes de 'No a Qatar' lo hacen con tecnología china... condeno cualquier abuso a los derechos humanos en cualquier sitio". En una entrevista con The National (medio de comunicación de Emiratos Árabes Unidos), expresó: “Quiero ser un embajador del entretenimiento en Dubai. Me veo construyendo hoteles y haciendo los interiores de esos hoteles. Tengo grandes planes para esto. No me mueve el dinero, aunque será bien recibido cuando se produzca”.

Lo que el viento no se llevó

Lo que sí está en marcha desde hace algún tiempo es su biopic de gran presupuesto titulado ‘Better man’. Dirigido, escrito y producido por el australiano Michael Gracey, el proyecto ofrecerá una mirada introspectiva a las experiencias que moldearon la figura de Robbie Williams dentro y fuera del escenario. El rodaje comenzó en Melbourne y el pasado Noviembre de 2022 se grabaron dos conciertos del artista en el Royal Albert Hall de Londres para la película.No hay una fecha oficial de estreno. Podría ser entre finales de 2023 y principios de 2024

Además, después de que en septiembre de 2022 publicara XXV (recopilatorio de sus éxitos grabados con Metropole Orkest de Países Bajos) como parte de la celebración de sus 25 años de carrera en solitario, el artista emprenderá una gira por toda Europa (XXV Tour 2023) que arranca el 20 de Enero en Bolonia (Italia). El recorrido tendrá varias escalas en España con LOS40 como emisora oficial. Los días 24 y 25 de Marzo actuará en Barcelona (Palau Sant Jordi), el 15 de Junio estará en el Marenostrum de Fuengirola (Málaga) y el 6 de Julio en el Festival Madcool de Madrid. Habrá un concierto más en nuestro país, el 8 de Julio, en Santiago de Compostela.