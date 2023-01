Quevedo comparte los detalles de su primer álbum, ‘Donde quiero estar’, y las redes arden

“MI PRIMER ÁLBUM: "DONDE QUIERO ESTAR" 🌱 DISPONIBLE PARA TODO EL MUNDO EL 20 DE ENERO DE 2023 📀 ✨🌐 🇮🇨”. Con este anuncio, Quevedo dejaba a todos sus fans impactados. Por fin llega su álbum debut y hay ganas.

“🌱 Bueno gente, ya no queda nada para que puedan escuchar mi primer álbum y estoy muy feliz de que sea así. Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera”, explicaba sobre el concepto de este primer trabajo.

“Es complicado saber dónde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. Es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. Aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando. ☄️”, analizaba sobre lo que está viviendo con todo el éxito repentino que ha obtenido con su música.

Reivindicando sus orígenes

“Algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada. 🇮🇨”, aseguraba sobre sus intenciones y sobre lo importante que es para él mantener sus orígenes. De ahí que sea tan raro no oírle mencionar sus Canarias en alguna de sus canciones.

Cuando uno se preocupa por analizar y parar a pensar en lo que está sucediendo y lo que le rodea, es difícil no obtener resultados. Él lo ha hecho: “Este año he estado en ese proceso de búsqueda a la vez que he encontrado lo que quiero. Incluso me preguntaba si el nombre que quería darle al disco (que fue lo último) iba a ser una pregunta o una afirmación. Al final, he conseguido tenerlo claro y saber lo que quiero y sobre todo saber sin duda alguna, DONDE QUIERO ESTAR. Creo que hemos conseguido contar la isla a través de pedro y pedro a través de la isla, y ese era el objetivo. 🔺”.

Llega el disco, la cuenta atrás ha comenzado y tenemos que tener claro que “es un regalo de mi para ustedes, y también de quevedo para pedro. Por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. Y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida. 🌱 un disco para todos y para siempre. 🌐”, terminaba compartiendo.

Y claro, con semejante notición, no han faltado los mensajes de colegas e influencers.

Después de éxitos como Quédate, había ganas de tener un álbum completo y por fin estará a nuestro alcance en unos días. Un hecho que muchos han querido comentar en las redes sociales haciendo, una vez más, tendencia a Quevedo.

Llega una nueva era para el canario.