‘Quédate’, ‘Bombona’... y ahora, ¿cómo pedirías la sesión de Bizarrap y Shakira en una fiesta?

¡El beef está servido! Este jueves, 12 de enero, Shakira y Bizarrap pasaban a la historia con la sesión 53 del argentino. La colombiana no se ha cortado a la hora de hablar de su relación con Piqué, llenando la letra de mensajes hacia el ex futbolista y su actual pareja Clara Chía. El tema va camino de convertirse en uno de los vídeos más vistos de Youtube en sus primeras 24 horas de vida. ¡Toda una proeza!

No hay celeb que no haya reaccionado a la canción y no es para menos. Estamos ante el primer hit del 2023 con letras mayúsculas. ¡El blockbuster musical del mes!

Aunque Bizarrap nombre a sus canciones por el número de la sesión, siendo la de Shakira Bzrp Music Sessions, Vol. 53, muchas de ellas son rebautizadas por los oyentes. Y es que es muy complicado pedirle al DJ de la discoteca que te ponga la la Music Session, Vol. 53. Aunque lo más común es pedirlas por el nombre del artista, “la canción de Shakira y Bizarrap”, otras canciones del productor cambian prácticamente de nombre.

De este modo, su sesión con Quevedo, la número 52, ha sido rebautizada con Quédate; y la que tiene con Tiago PZK, la 48, con Bombona. Vamos, que la gente no se complica mucho. De este modo, ¿con qué nombre terminará rebautizándose la sesión de Shakira?

Sal Pique

Sin duda, una de las frases más virales de la canción ha sido la que nombra directamente al deportista. Shakira, con un juego de palabras, dice “Yo solo hago música, perdón que te salpique”. Aunque la genten no termine llamando a la canción Sal Piqué, lo que sí es probable que terminen recordándola como la canción que iba dedicada al futbolista tras la ruptura pública.

De este modo, no nos extrañaría que muchas personas estén buscando el tema con las palabras claves de “Canción Shakira a Piqué”. Y no, ya no vamos a relacionar esas palabras con Me Enamoré. Al menos de momento.

Pa tipos como tú

El estribillo, donde Shakira aúlla como una auténtica loba, es el que más papeletas tiene para convertirse en el nombre oficial de la canción. “Pa tipos como tú” tiene gancho y es la frase que más repite durante toda la melodía. Además, se trata del momento melódico más llamativo. Aunque haya otros versos que nos hayan sorprendido más, el estribillo podría ser el nombre perfecto.

Una loba como yo

Tras sacar Loba en 2009, Shak recupera a este animal en esta canción. “Una loba como yo no está pa tipos como tú”, dice la de Barranquilla en dos ocasiones. Este verso, además, ha sido el que ha usado para lanzar las primeras pistas del tema. Un título que resume perfectamente la canción y que tiene ese punto nostálgico que tanto gusta.