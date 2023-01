Tamara Falcó lo cuenta todo sobre su reconciliación con Íñigo Onieva: "Creo que la gente sí cambia"

El Hormiguero de Pablo Motos tuvo en la noche del jueves a tres invitados de lo más variados. El cómico Flo Fernández, el presentador Roberto Leal y la influencer Laura Escanes acudieron al plató de Antena 3 para divertirse y hablar del programa de la casa que se estrena este mismo viernes, El Desafío 3.

Además de hablar de cuáles han sido sus retos más difíciles y de cómo ha sido rodar este formato, el programa de Antena 3 ha contado, como es habitual, con la presencia de los colaboradores Juan del Val, Cristina Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó para la mesa de tertulia de actualidad.

Entre los temas que se trataron estuvieron, por supuesto, la nueva canción de Shakira y Bizarrap y la polémica sobre quienes están a favor o en contra de los dardos lanzados contra Piqué y la reciente reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Tamara Falcó: "Algo me hizo clic"

Ante la pregunta de qué es lo que pudo pasar (o cambiar) para que, tras toda la polémica sobre las supuestas infidelidades de Onieva que se hicieron públicas, finalmente se hayan dado una segunda oportunidad, la marquesa de Griñón ha decidido revelarlo todo.

Así, Falcó recordó cómo el pasado 28 de diciembre la prensa lanzó la noticia de que su madre, Isabel Preysler, y Mario Vargas Llosa habían roto su relación y su hermana llamó de Estados Unidos. "Mi madre hizo un comentario sobre el tío Julio y en ese momento yo pensé 'Si nunca se han dado otra oportunidad y ahora tienen vidas totalmente distintas'", reflexionó.

"Entonces me dio que pensar y algo me hizo clic", continuó relatando. Tras estas dudas internas, Falcó contó cómo el 31 de diciembre, en plenos cuartos de las uvas, ella le escribió un mensaje a Onieva: "¿Vas a venir a verme luego?".

Después, ella misma ha admitido que hicieron las paces: "Nos queríamso quitar de todo es te ruido y nos fuimos al Polo Norte". Asi quisieron huir de los flashes de los paparazzi, pero, tal y como ella misma contaba en El Hormiguero, allí también les pilló la prensa.

¿Habrá boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

"La verdad es que han sido unos días muy sencillos pero muy bonitos y...ahí estamos", comentaba risueña. Pero Pablo Motos no quiso dejar pasar un detalle importante en toda esta historia: ¿cómo se lo tomó su madre?

"Mi madre lo que quiere es evitarme el dolor. Me dijo: 'Tamara, la gente no cambia'. Y yo pensé: 'yo he cambiado durante mi vida'...Yo sí que creo que la gente cambia. Sé que suena la típica naif enamorada, pero yo sí que creo que la gente cambia porque yo he cambiado. Aparte de eso, pensé: 'Tengo dos opciones: ver qué es lo que pasa o quedarme con la duda y vivir una vida segura", explicó.

Ante esta tesitura, no hay duda de que Tamara Falcó eligió arriesgar e intentarlo de nuevo. Por ello, ante la pregunta de si finalmente retomarán también la boda, Falcó ha respondido: Si Dios quiere sí".