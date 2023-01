Maite Galdeano celebra por todo lo alto la primera expulsión de ‘Pesadilla en el Paraíso 2’

Kiko Jiménez y Begoña Gutiérrez obtuvieron cada uno cuatro votos para salir nominados. Cada uno de ellos representaba a uno de los bandos que hay en la granja de Pesadilla en El Paraíso. La cosa estaba difícil y, de hecho, la expulsión ha sido por el 51% de los votos. La cosa ha estado ahí, ahí.

Nada más pronunciar Nagore Robles el nombre de Begoña Gutiérrez, Maite Galdeano se ha levantado y ha empezado a celebrarlo como si no hubiera un mañana ante el silencio del resto de sus compañeros.

“Felicidades y que disfrutes”, le deseaba Begoña a su rival. “Gracias a toda la gente que me ha votado y gracias por daros cuenta”, decía Kiko Jiménez antes de regresar a su sitio para continuar como concursante del programa.

Primera despedida

“Para mí lo más importante ha sido conocerles a todos. Esta experiencia ha sido maravillosa. Me llevo mucha gente cercana y otra no tan cercana. Y muy feliz. La aventura continua para ellos aquí, pero, indudablemente, también para mí fuera. Voy a estar viéndolos a todos”, decía antes de abandonar el programa.

“Me llevo momentos únicos. Me llevo hacer pipí en la letrina. Me llevo levantarme de noche con el gallo kikirikí. Me llevo comer, últimamente, mucho pan. Mi abrigo”, aseguraba sobre lo que va a recordar del programa.

Nagore le preguntaba por las decepciones. “No, más o menos iba sobre la quiniela que yo ya tenía prevista. Lo cierto es que ha hecho tándem con José Antonio Avilés y Tania Deniz con los que protagonizó los primeros robos de comida.

Sus enfrentamientos, como el resto de la casa, han sido con Maite Galdeano y con Kiko Jiménez. Sus compañeros consideran que parten con ventaja por ser casi familia. Aunque les vamos a poder ver poco tiempo juntos porque los dos están nominados esta semana y tendrán que despedirse la próxima semana.

“Me llena de orgullo y satisfacción nominar a Kiko. Va por ti, cariño”, decía Begoña, encargada de nombrar a uno de los nominados. “No me lo esperaba, ha sido una cosa tan inesperada...", decía irónicamente el novio de Sofía Suescun, “lo que siempre habéis querido, sueño cumplido”.