Tania Deniz se derrumba en ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ y a su chico también se le quiebra la voz

Estamos acostumbrados a ver a Tania Deniz como una chica fuerte que puede con todo. Lo vimos en La isla de las tentaciones donde, pese a sufrir, por su ruptura con Samuel Chávez, pudo con todo y se vino arriba cayendo en la tentación hasta donde ella consideró oportuno.

Luego la vimos en los reencuentros y debates muy empoderada y feliz al haber encontrado de nuevo el amor junto a Albert Barranco. Y en ese momento es cuando llegó el nuevo reality, Pesadilal en El Paraíso 2.

Pero no todo es felicidad en su vida y también tiene sus momentos vulnerables, sobre todo, cuando le toca hablar de su familia. Lleva años sin tener relación con su padre.

Un relato conmmovedor

“Yo vivo con mi abuela porque hubo un momento en mi vida que me peleé con mi padre y me fui de mi casa y me fui con mi abuela que es con la que mejor estaba”, contaba la tinerfeña.

“Por cosas de la vida no tengo relación con él, por ciertos problemas de adicciones se ha desentendido y cada vez que se nombran esos temas la verdad es que no lo llevo bien”, justificaba sus lágrimas al recordarle.

“La persona que tú más quieres, ver cómo se aleja de ti y te abandona, es duro. Perdió todo. Fue perdiendo a su familia, a su madre, a su otra hija. Me tenía solo a mí y yo la intentaba ayudar, pero al final llega un punto que te quema”, aseguraba.

Le resultaba imposible no venirse abajo: “Lo que más me duele es no tener un padre, obviamente, que no es fácil. Y todos los días preguntarte que qué has hecho, qué le has hecho para olvidarse de ti”.

“Es duro levantarte y que no te mire a la cara, que no te hable. Que el día de tu cumpleaños no te felicite. O, por ejemplo, el Día de Reyes yo lo odio porque ese día, que no esté contigo, no es fácil”, aseguraba mostrando su dolor por esta situación.

“Pero tu madre es una super madre, me imagino. A veces con un pedazo de madre, vale”, intentaba consolarla Borja Estrada que tampoco lo ha tenido fácil con su padre.

“Siempre tienes esa pequeña esperanza de que algún día reaccione y al menos de el paso de pedir perdón o intentar arreglarlo poco a poco”, aseguraba ella.

La empatía de Barranco

Barranco la escuchaba desde plató y también se emocionaba. “Yo es que la veo así y me pongo… buaaa…”, se le quebraba la voz, “al final es una niña con un corazón enorme. La gente la juzga por otras cosas, pero no ha tenido una vida para nada fácil y lo que dice ella, que vengan Reyes y tu padre no tenga ni un detalle, que en tu cumpleaños no te felicite, que no haya ejercido como padre. Yo por suerte lo he tenido y en el momento que ella me explicó eso, me intento poner en su situación y veo que es una situación muy complicada”.

Carlos Sobera le preguntaba si veía posible una reconciliación. “Lo veo muy complicado. No soy yo el que tiene que decir eso, evidentemente, por él y por ella. Después de tanto tiempo ella le ha perdonado muchísimas cosas y él no se ha comportado como debería haberlo hecho o como está haciendo su padrastro que realmente es su padre. Yo tengo la suerte de conocer a su madre y a su padrastro y son bellísimas personas y me sabe muy mal la relación que tiene con su padre biológico porque es duro”, aseguraba.

Tal vez, si ese padre ha visto a su hija llorar como ha hecho Tania, tal vez de el paso y este reality podría ser el punto de inflexión en su relación. Claro que no lo fue su paso por la isla, que también tuvo sus momentos lacrimógenos.