La session de Bizarrap y Shakira también llega a ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ a través de Nagore Robles

Todas las efemérides que hagan relación al 12 de enero de 2023 recogerán el lanzamiento de la session de Bizarrap con Shakira. Esa en la que destroza a Gerard Piqué y Clara Chía y de la que todo el mundo habló alcanzado cifras millonarias en tiempo record.

La ruptura de la cantante colombiana con el ex futbolista ha potenciado su inspiración e está imparable. No ha dudado en recurrir a la música para expresar lo que siente y vengarse de la supuesta infidelidad de su pareja.

Este jueves todo giraba en torno a su canción y raro es el que no hacía un comentario respecto al tema. Lo vimos en la televisión, los medios digitales, los informativos, las redes sociales, cualquier debate de bar… Shakira lo colapsó todo.

Shakira en la granja

El tema también llegó a Pesadilla en El Paraíso y eso que los concursantes están completamente aislados. Claro que Nagore Robles sí que sigue teniendo contacto con el mundo exterior pese a estar en Jimena de la Frontera.

Ella sí que ha escuchado la canción y lo evidenció en uno de sus comentarios en el establo. “Perdón que te sal-pique”, le dijo en un momento dado a Silvina. Un comentario que la audiencia entendió de sobra, pero que a los granjeros les sonó a chino.

“Esto ya lo entenderás cuando salgas, es un temilla que se me está pegando un poco”, les decía, aunque ellos seguían sin entender nada. “A mí también”, aseguraba Carlos Sobera desde plató.

Y como para no pegarse. Ayer fue imposible no escuchar hablar de Shakira y Piqué en algún momento del día. Estaba presente en todos lados y eso que no era más que el primer día. Menudos meses nos esperan con el asuntillo. Por no hablar de ese disco de la colombiana que esperamos con tantas ganas y que, por lo menos, por lo que hemos escuchado ya, tendrá tres temas inspirados en su ruptura.