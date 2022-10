Ellie Goulding lanzará su nuevo disco, ‘Higher than heaven’, el 3 de febrero de 2023

En agosto tuvimos el placer de entrevistar a Ellie Goulding con motivo del estreno de Easy lover, una de las canciones que formarían parte de su próximo proyecto musical, y ya nos dejó la pista definitiva sobre cuándo podríamos esperar su quinto álbum de estudio. No nos engañó y la británica tendrá nueva aventura musical en el mercado el próximo mes de marzo de 2023.

Así lo ha confirmado a través de su cuenta oficial en Instagram donde además ha desvelado el título de este nuevo proyecto que recogerá el testigo de su último elepé publicado en 2020. "Higher Than Heaven. My fifth studio album. Out Feb. 3, 2023. Thank you as ever for all the love and warmth. Ellie x Shot by @robrusling123" ("Higher than heaven. Mi quinto disco de estudio. Saldrá el 3 de febrero de 2023. Gracias como siempre por todo el amor y vuestra calidez...").

La solista inglesa lleva trabajando en este nuevo elepé durante más de un año y a lo largo de los últimos meses nos ha ido dejando pequeñas píldoras sobre lo que podríamos esperar. Incluso durante la citada entrevista nos dejó unas pequeñas pinceladas sobre lo que el sonido y las letras podrían desvelarnos: "Creo que el próximo álbum irá basado en alteregos y en ponerse en la piel de diferentes personajes".

Han pasado más de dos años desde que viera la luz Brightest blue, ese doble álbum en el que Ellie Goulding mostraba dos facetas musicales muy distintas: la de sus baladas y la de su sonido más electrónico. Y todo apunta a que en este trabajo transitaremos al amparo del segundo.

Como se podía esperar, Ellie Goulding se ha rodeado de un gran equipo de colaboradores. Easy lover, por ejemplo, ha sido escrito y producido en colaboración con el legendario Greg Kurstin y Julia Michaels. Además cuenta con la voz de Big Sean que combina a la perfección con la voz de Ellie con un bajo vibrante, sintetizadores potentes, cambios de tonalidad épicos y melodías contagiosas.

Algo similar podríamos decir de su nuevo sencillo Let it die que acaba de ser estrenado en todos sus canales oficiales como una nueva muestra de lo que podemos esperar de este Higher than heaven. El nombre de Ellie Goulding está indisolublemente ligado al de éxitos como Burn, On my mind, Outside o I need your love (estas dos últimas colaboraciones junto a Calvin Harris). Hits del pop electrónico que pusieron a bailar a medio planeta a lo largo de esta década.