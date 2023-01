Gloria Camila Ortega llama a televisión para dar un repaso a Ana María Aldón e Iván González

Este jueves se inaugura en Madrid el Museo de José Ortega Cano e Iván González se convirtió, el pasado sábado, en reportero de Fiesta para cubrir esta novedad en la vida del torero. Mientras estaba retransmitiendo desde allí, Gloria Camila llamó a Amor Romeira, que estaba en plató, para decir que esa conexión dentro del museo no estaba autorizada.

Hubo un lío de permisos y finalmente acabó el programa y se retomó el tema al día siguiente. Iván se quejaba de que Gloria Camila le había dicho que él era del ‘team Aldón’. Una vez más, volvió a llamar por teléfono.

“A Ana María, yo no le he dicho con quién puede tener relación ni con quién no puede tener relación. Eso para empezar. Yo ahí no me meto y no le digo nada a nadie nada”, se defendió sobre las acusaciones que afirmaban que le había pedido a Iván que no hablase con la ex de su padre.

“Lo segundo, ayer, cuando yo hablo con Iván lo que le explico es que Perdiguero les dice a mi padre y a Aniceto que no se va a enseñar el museo. Y en el programa, pone en el faldón, que en exclusiva se va a enseñar el museo. Yo, como no veo el programa, no lo estaba viendo, yo no sabía exactamente lo que se estaba poniendo. Cuando hablo con Iván le digo que entiendo perfectamente su trabajo y su labor, pero que al ver el faldón como se había anunciado, es normal que nos llamemos a Perdiguero y nos anticipemos a Iván o, incluso, a Amor Romeira que estaba en directo. Iván me da la razón y me dice que me entiende”, asegura sobre lo que pasó el día anterior.

Cuestiones personales

Luego, hizo referencia a la relación que se dejó caer que había habido entre Iván y Gloria. “Iván, que tú y yo nunca hemos tenido nada. Que es inexistente el rollete ese que se pinta. Que tú y yo tuvimos un tonteo hace tiempo y ya está y luego te aprovechas de la situación y hablas como si hubiésemos tenido algo. Deja de dar a entender que yo estoy picada contigo por algo del pasado, porque no es así”, le echaba en cara.

Ana María Aldón quiso contestarla y recordarle que sí había hablado de teams. “Somos del team de la humanidad, somos todos seres humanos y somos compañeros de trabajo y tenemos que llevarnos bien”, aclaraba sobre su relación con Iván.

“Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad, y no solo en un programa”, respondía ella. “Tiene que decir siempre una frase para quedar por encima de los demás. Esas frases eran dolorosas antes. Ahora ya no duelen tanto”, aseguraba Ana María una vez que Gloria Camila decidía cortar la llamada.

Emma García paró a Iván que saltó en caliente para matizar las palabras de Gloria. Luego tomó la palabra para aconsejar que “no tense la cuerda porque la cuerda a veces se parte, cuando la tensas mucho, se parte”.

Sin entrar mucho en el tema, dejó caer que sí que había habido algo entre ellos y no precisamente porque él lo buscara, sino al revés.

Reacciones

Veremos quiénes van a esa inauguración el jueves. De momento, como viene siendo costumbre, los haters de la hija del maestro han estado presentes y ella ha vuelto a sufrir los ataques de todos los que no perdonan sus intervenciones.

Aunque, como en todos los asuntos con doble posicionamiento, también hay quienes han dado la cara por Gloria Camila y han criticado a Ana María Aldón e Iván González por todo lo que le dijeron. Y tú, ¿de qué team eres?