Muere Gina Lollobrigida, leyenda del cine internacional e icono italiano, a los 95 años

El mundo del cine se despide este 16 de enero de 2023 de Gina Lollobrigida, una de las actrices de origen italiano más conocidas del último siglo. La noticia se ha podido conocer gracias a la agencia de noticias internacional ANSA, y rápidamente se ha propagado a distintos medios.

Aunque apenas se conocen detalles sobre lo sucedido, se sabe que la actriz ha muerto a los 95 años en Roma. No han trascendido las causas, aunque sí se sabe que llevaba cinco días hospitalizada. Hace apenas unos meses se encontraba llena de vitalidad celebrando su cumpleaños en la capital italiana junto a su familia, en unas fotos que muchos medios compartieron.

Gina nació el 4 de julio de 1927 en Subiaco, en la región romana de Lacio, y empezó sus andanzas profesionales en el modelaje. Quedó segunda, por detrás de Lucía Bosé, en el certamen Miss Roma, aunque eso le abrió las puertas de empezar con pequeños papeles en los estudios Cinecittá. Fue en 1950 cuando dio el salto a Hollywood, para rodar La burla del diablo. Apenas hablaba en inglés, aunque eso no fue un impedimento para poder empezar como actriz en la cuna del cine a nivel mundial. Aun así, no tardó en volverse a Roma por sentir que ese no era del todo su sitio.

Alessandro Lo Cascio, Tiziana Rocca, Graziella Maretti y Gina Lollobrigida en el 95º cumpleaños de esta última en Roma, en julio de 2022. / Daniele Venturelli/Getty

Su carrera no paró de recibir éxitos, siendo dirigida por directores de la talla de Mario Monicelli o Vittorio de Sica, pasando por Jean Delannoy o Eugenio Martín. Su éxito fue abrumador, aunque eso no le impidió participar en otros proyectos de lo más populares como la serie Falcon Crest en 1984, donde intervino en cinco episodios dando vida a Francesca Gioberti. En total, la cifra de proyectos en los que ha trabajado supera los 60, entre cine, televisión y teatro.

Su muerte significa una gran pérdida para el cine clásico del siglo XX, aunque en vida fue, sin duda, de lo más reconocida. Más allá de una fama notable que la convirtió en icono antes de empezar este siglo, Gina puede contar en su palmarés con siete David di Donatello —de hecho, cuenta con un premio especial de este galardón, el David del Cincuentenario, que se le otorgó por el aniversario del mismo premio— dos Nastri d'Argento, un Globo de Oro e, incluso, una estrella propia en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Está claro que su vitalidad ha sido una de sus grandes virtudes hasta el último momento, pues nunca tuvo intención de retirarse. De hecho, en agosto del 2022, Gina fue uno de los nombres más comentados de la lista del partido Italia Soberana y Popular, que contiene otras formaciones como el Partido Comunista, Acción Civil o Patria Socialista. Esta participación la justificó por estar harta de ver cómo los políticos discutían sin llegar a ninguna parte, según sus propias palabras.

No le dio tiempo a compartir su gran consciencia social con Italia, pero sí está claro que su nombre perdurará en la historia del país como uno de sus grandes figuras del cine. Y no solo a nivel local: ya es toda una estrella de la que se han despedido fans del séptimo arte de todo el mundo, que, de una manera u otra, siempre han estado en contacto con su extensa filmografía.