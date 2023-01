Laura Casabela ha bloqueado a Mario González en whatsapp tras el debate final de ‘La isla de las tentaciones’

Mario González y Laura Casabela fueron una de las parejas más polémicas de La isla de las tentaciones 5. Que su relación no marchaba bien antes de llegar a República Dominicana quedó demostrado desde el minuto uno cuando Mario se negó a despedirse de su chica porque no le gustaba lo que había dicho de él. Ahí empezó el drama.

Su chica, que, según él, era muy de vengarse, no tardó en hacerlo dejándose tentar por Adrián. Él tampoco se quedó paradito en su villa. El caso es que esos cuernos mutuos les llevaron a una hoguera de confrontación en la que se dijeron lo mucho que se quieren y en la que decidieron darse una última oportunidad. Fallida.

Ninguno de los dos tardó demasiado en volver a dejarse llevar por sus solteros favoritos. Lo que descubrimos es que su relación era de esas tóxicas y dependientes que cuesta dejar. En la hoguera final, ella insistía en que podían permanecer juntos, pero él decidió dejarla tirada y optar por irse cada uno por su lado.

Una vez en España, las cosas no mejoraron. Ambos siguieron buscándose y evidenciando que a veces es difícil abandonar una situación que te hace daño. Pero ella volvió a encontrar el amor y parece que ahora está feliz junto a Christian Llorca.

Pero siguen hablando el uno del otro. Mario ha acudido a TikTok para informar de que, tras el debate final, Laura le había bloqueado en whatsapp.

Mario lamenta no poder hablar con la que ha sido su chica durante los dos últimos años, aunque, sobre todo, le da pena que ese bloqueo haya venido de parte del nuevo novio de Laura. “Yo sé que a ella le gustaría hablar conmigo, poder hablar un día que esté rayada y poder preguntarme, pero yo sé que no lo hace por el otro”, aseguraba.

Contestación

Y claro, Laura y su nuevo chico, no se han quedado callados y han contestado también a través de TikTok. "Si lo tengo bloqueado o he decidido no tener relación con él es algo que he decidido yo, no porque Cristian me obligue. Lo he decidido yo, por mi bien, porque actuaba en algunas ocasiones de manera que a mí no me parece normal y, mucho menos, si como él dice, está feliz con alguien, entonces lo bloqueé", aseguraba Laura.

"Todo el mundo tiene derecho a ser feliz y da igual con quien sea. Si está bien, yo me alegro, me da igual que sea con la madre del niño o con una nueva, ya se lo dije", añadía haciendo referencia a la chica con la que Mario tiene un hijo y con la que ha vuelto a quedar.

Y Christian no se ha quedado callado y también le ha pedido que haga su vida y deje al resto un poco en paz.

¿Llegarán a olvidarse el uno del otro para continuar cada cual con su vida?