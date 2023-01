Rosalía se topa con la cruda realidad: “Qué pena”

Ya nos lo advertían de niños: cuánto más mayores nos hagamos, más notaremos el paso fugaz del tiempo. ¿Cuántas veces has notado tus vacaciones como un abrir y cerrar de ojos? Sin mencionar ese sentimiento de depresión que te acompaña durante los días posteriores.

Pues ahora es Rosalía la que está haciendo frente a la depresión post-vacacional, y parece que no la está llevando muy bien. Se acabó su viaje a Japón y, por tanto, se pondrá manos a la obra con nuevos proyectos artísticos.

"K pena cuando vuelves d las vacaciones T.T", dice en la descripción de una galería de fotos con las que ha recordado algunos momentos inolvidables de su paso por el país asiático. Las calles de japón, sus tartas, sus salas de karaoke, el museo de Yayoi Kusama y una velada con Rauw Alejandro son algunas de sus imborrables memorias.

Como era de esperar, numerosos fans, celebridades y compañeros de profesión de la artista han reaccionado a la vuelta de vacaciones de Rosalía. Paco León y Lauren Jauregui han sido algunos de ellos, que se han deshecho en halagos entre las respuestas.

¿Qué le deparará ahora a la catalana después de haber disfrutado de su estancia en Japón junto a su chico? ¿Se habrá inspirado para deleitarnos con nuevas creaciones musicales? ¿Va a ponerse manos a la obra con un nuevo disco? Lo que sí sabemos es que pronto verá la luz su tema Lie Like You Love Me, del que ha desvelado ya su portada.

También está claro que no ha sido ninguna casualidad que el cumpleaños del puertorriqueño haya coincidido con su visita a Japón. Y es que la intérprete de Motomami ha querido aprovechar la ocasión para sorprenderle con una fiesta única con otros amigos en un karaoke, donde ha soplado las velas de una tarta que no resultó ser la que la artista había encargado. Pero ella se lo tomó con humor y decidió compartir los imprevistos de esta sorpresa con sus fans en su cuenta secundaria de Instagram.

¡Que la vuelta se te haga leve, Rosi!