Rosalía publica la portada de ‘Lie like you love me’: su nueva canción en inglés

Rosalía necesitaba un descanso, porque llevaba un trote. Desde que la catalana lanzó su tercer álbum de estudio, Motomami, no ha tenido ni un solo momento para respirar. A la promo internacional del álbum le siguió una gira mundial por tres continentes que terminó el pasado mes de diciembre en París. A todo esto hay que sumarle el pelotazo que pegó con Despechá, una de las canciones más exitosas de 2022 y que lanzó a mitad de gira.

De este modo, Rosi y su pareja, Rauw Alejandro, han decidido coger las maletas y pasar las vacaciones de Navidad en Japón: uno de los destinos favoritos de la estrella española, a quien le flipa la cultura japonesa.

Pero Rosalía no puede parar de crear. ¡Ni si quiera en vacaciones! De este modo, para sorpresa de sus miles de fans, la cantante de La Fama compartió en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía haciendo lip sync de un nuevo tema suyo. La cantante compartía, desde una pequeña embarcación, el estribillo de una pegadiza canción pop. ¿La gran sorpresa? Esta vez en inglés.

Esto es lo que dice Rosalía en la estrofa: "I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me"

La portada y el título oficial

Para sorpresa de todos sus fans, parece que la nueva canción de Rosalía está a punto de lanzarse. La artista ha anunciado el pre-save en sus redes sociales, compartiendo también el título oficial y la portada.

El título será LLYLV, las siglas del verso Lie Like You Love Me, tal y como hemos podido ver en el presave y en sus redes. Además, parece que para la portada, la Rosi ha tirado de minimalismo. En ella podemos ver las letras LLYLV escritas sobre una pantalla de LED y el nombre de Rosalía en cursiva. Jugando con el contraste.

Sea como sea, parece que el primer temazo de Rosalía en 2023 será en inglés y saldrá en los próximos días.